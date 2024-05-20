Возникает дефицит кадров.

Украинская металлургическая промышленность, которая ещё в ряде исключительных случаев функционирует, из-за мобилизации столкнулась с острым дефицитом рабочих. Как сообщает издание Financial Times (FT), чтобы компенсировать нехватку мужчин-рабочих, которых забирают в ВСУ, предприятиям приходится активно нанимать женщин.

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В частности, криворожский завод ArcelorMittal, по сути, бьёт в набат: если мобилизация продолжится или, того хуже, усилится, то на заводе попросту некому будет работать. Согласно имеющимся в распоряжении FT сведениям, на предприятии трудились 18 тысяч человек, из которых 3,5 тысячи мужчин были призваны в армию по мобилизации.

Женщины, продолжает FT, и раньше трудились на заводе, но занимали в основном административные или физически минимально сложные должности. Сейчас же им приходится всё больше взваливать на свои плечи поистине мужскую работу.

При всём этом, несмотря на чудовищные последствия для украинской экономики, которая живёт исключительно на западные подаяния, сворачивать сопротивление российской специальной военной операции официальный Киев всё также не намерен. Даже наоборот: мобилизация на Украине только ужесточается, люди предпочитают скрываться, а это, как вы понимаете, на экономике позитивно отнюдь не сказывается. В связи со всем вышеперечисленным вполне справедливым выглядит сегодняшний комментарий зампреда Совбеза России Дмитрия Медведева о том, что Владимира Зеленского необходимо судить за преступления в первую очередь против украинцев.