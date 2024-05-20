Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Редакция
События в мире Михаил Андреев
FT: заводы на Украине начали активно нанимать женщин из-за мобилизации мужчин
Возникает дефицит кадров.

Украинская металлургическая промышленность, которая ещё в ряде исключительных случаев функционирует, из-за мобилизации столкнулась с острым дефицитом рабочих. Как сообщает издание Financial Times (FT), чтобы компенсировать нехватку мужчин-рабочих, которых забирают в ВСУ, предприятиям приходится активно нанимать женщин.

реклама

В частности, криворожский завод ArcelorMittal, по сути, бьёт в набат: если мобилизация продолжится или, того хуже, усилится, то на заводе попросту некому будет работать. Согласно имеющимся в распоряжении FT сведениям, на предприятии трудились 18 тысяч человек, из которых 3,5 тысячи мужчин были призваны в армию по мобилизации.

Женщины, продолжает FT, и раньше трудились на заводе, но занимали в основном административные или физически минимально сложные должности. Сейчас же им приходится всё больше взваливать на свои плечи поистине мужскую работу.

При всём этом, несмотря на чудовищные последствия для украинской экономики, которая живёт исключительно на западные подаяния, сворачивать сопротивление российской специальной военной операции официальный Киев всё также не намерен. Даже наоборот: мобилизация на Украине только ужесточается, люди предпочитают скрываться, а это, как вы понимаете, на экономике позитивно отнюдь не сказывается. В связи со всем вышеперечисленным вполне справедливым выглядит сегодняшний комментарий зампреда Совбеза России Дмитрия Медведева о том, что Владимира Зеленского необходимо судить за преступления в первую очередь против украинцев.

#украина #политика #боевые действия #промышленность #мобилизация
+
Написать комментарий (0)
Медведев сделал ряд жёстких заявлений касательно Зеленского и возможных мирных переговоров по Украине
Производство оптоволоконных кабелей в РФ упало на 11 % из-за сокращения госзаказов и конкуренции из Китая
Исполняющий обязанности президента Ирана подтвердил курс на развитие отношений с РФ
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные статьи

Почему GeForce GTX 1050 Ti и GeForce GTX 1650 всё ещё в топе самых популярных игровых видеокарт
32
Что вам надо знать перед продажей Xbox series S
19
Итоги гоночного уик-энда 18-19 мая
1
Нетбуки — какими они были, почему исчезли, и чем их можно заменить
9
8 народных процессоров для игровых ПК в 2024 году, о покупке которых вы точно не пожалеете
9
Мое мнение о AyaNeo 2 (Eurogamer)
+
Мое мнение о PlayStation Portal (Eurogamer)
1
Мое мнение о Suicide Squad: Kill the Justice League на PC (Eurogamer)
+
КНР перезагрузит рынок недвижимости за счет выкупа жилья государством
2
О введении новых пошлин на китайские товары Байденом
1

Сейчас обсуждают

nonses84
16:59
Пускай переносят свои тылы в Европу. Нефиг им делать на православной земле!
"ВД": ВС РФ форсировали реку Волчья и вошли в южную часть Волчанска
DIP48
16:56
Мировая общественность - это США и их карманные шавки ? А сами США у мировой общественности обеспокоенности не вызывают со своих гигантским военным бюджетом, арсеналами и периодическими авантюрами ?
Представление возможных сценариев войны с Северной Кореей
nonses84
16:47
Ну вот , теперь целая куча ноутбуков подключенных к инету, будут заменять кучу серверов для ИИ. Хороший выход из ситуации где богатым компаниям добра не нужно будет платить за электричество и обслужив...
К 2027 году две трети продаваемых ноутбуков смогут ускорять работу систем искусственного интеллекта
Tim Ronski
16:46
Респект, толково, жаль что они забросили эту технологию, в конце концов это ведь способ продать больше одной карты не только майнерам
Как я подключил 2 видеокарты RTX 2070 Super к матплате неподходящим по размеру мостом NVLink
Руслан Сизарев
16:43
Ты сначала изучи тему, а потом пукай в комментариях. Майнится очень много монет.
Россия вышла на второе место в мире по объёму добычи криптовалют, уступив только США
nonses84
16:36
Писака котлетный, хватит рекламировать это убежище, у самунга эти чипы ужасное говнисче, были и будут. И сравнение с чипом двухлетней давности тоже та ещё затея. Олень который думает что он самый умны...
Samsung планирует запустить массовое производство 3-нм чипсета Exynos 2500
Sergey Nikolashin
16:33
Есть же люди..
Украинец запустил дрон с российским флагом на 9 мая над рейхстагом, за что ему грозит тюремный срок
nonses84
16:32
Интересно , когда до нее дойдет новость , что отправленные туда помощники из ЕС уже не помощники?
Samsung планирует запустить массовое производство 3-нм чипсета Exynos 2500
nonses84
16:28
Кто-то там в три глотки орал что ИИ не будет забирать рабочие места, но я оказался прав. И это только цветочки , ещё только начинают набирать обороты.
Программисты в РФ недовольны низкими перспективами роста и критикой со стороны руководства
manyamirok prola
16:24
Те прост не на чем, вот и бесишься, т.к ни ПК норм позволить себе не можешь, ни консольку.
Известия: Большинство российских геймеров скачивают компьютерные игры бесплатно
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем