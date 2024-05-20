Надо отметить, заявления эти весьма серьёзные и реалистичные.

Исход украинского кризиса уже предрешён. Кто продолжает твердить обратное, тот предпочитает реальному миру мир фантазий. Понимают это и на Западе, и в Киеве, и в странах глобального Юга, и, естественно, в Москве. С завтрашнего дня на Украине начинается кризис легитимности действующего президента Владимира Зеленского, и вот, целый ряд весьма жёстких заявлений по поводу Украины и всего, что происходит вокруг неё, сделал сегодня зампред Совбеза России Дмитрий Медведев.

реклама

Начал Медведев с легитимности Зеленского, заявив, что России, в общем-то, безразлично, кто будет подписывать капитуляцию Украины — хоть Зеленский, даже несмотря на его восприятие в РФ как военного преступника, хоть его преемник, хоть «свинья в ермолке». Как напомнил Медведев, безоговорочная капитуляция германских вооружённых сил, да и всего Третьего Рейха в целом, подписывалась отнюдь не тогдашним главой государства.

По мнению зампреда Совбеза России, Зеленский должен быть предан суду «за преступления против граждан России и украинцев». При этом, добавил Медведев, если поймать и доставить преступника такого уровня не получится, то в его отношении должны применяться «правила, практикуемые для террористов». Уточнять Медведев не стал, но догадаться несложно.

Что до мирных переговоров, то Медведев в них не верит, поскольку убеждён в том, что страны Запада, стоящие за Киевом и всячески его финансирующие, будут пытаться продавить максимально невыгодный для Москвы договор, который Россия, естественно, не примет.

Даже если каким-то образом удастся договориться на реалистичных основаниях, нет никакой гарантии, что и Запад, и Украина впоследствии не нарушат свои же обещания в рамках договора, добавил Медведев. В этой связи политик назвал лучшей гарантией для России не какие-то договоры-переговоры, а российские вооружённые силы, экипированные самыми современными видами вооружений.