Но перспективы роста есть.

По данным журналистов издания «Коммерсантъ», снижение общего объёма производства оптоволоконных кабелей в России наблюдается на фоне умеренного падения спроса от телекоммуникационных операторов. В первом квартале 2024 года объём производства оптоволокна упал на 11% по сравнению с тем же периодом 2023 года, составив 842 тыс. км. В денежных единицах это выразилось в снижении на 4%, до 2,7 млрд рублей.

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Руководитель секции «Телекоммуникационные кабели и кабели для передачи данных» ассоциации «Электрокабель» Сергей Гладких аргументирует, что такой спад можно объяснить уменьшением количества государственных проектов, где используется оптоволоконный кабель, и усиленным проникновением на российский рынок китайских продуктов. Кроме того, он отмечает, что операторы сократили закупки оптоволокна на 15-20% в первом квартале.

В то время как введённые санкции снизили потребление на 30% в 2022 году, в 2023 году спрос немного оправился, показав рост в пределах 15-20%. Тем не менее, такое повышение не позволило достичь прежнего уровня производства в 4,7 млн км, зафиксированного до 2022 года, подчёркивает Александр Смильгевич, глава «Инкаба».

На этом фоне сложности наблюдаются и в сфере расширения телекоммуникационной инфраструктуры: в 2023 году МТС сообщает о снижении протяжённости введённых в эксплуатацию волоконно-оптических линий на 10%, при этом потребность в обновлении существующих магистралей поддерживает стабильный спрос.

Сергей Гладких дополняет, что несмотря на покупку отечественного оптоволокна частными операторами, это часто происходит за счёт использования зарубежного сырья из-за привлекательности цены. Александр Смильгевич указывает на отсутствие национальной политики для поддержки роста отрасли, необходимости государственной поддержки проектов строительства инфраструктуры связи и упоминает о введении системы маркировки, которая может стимулировать развитие отечественного производства.

Минпромторг анонсировал разработку поддерживающих мер, исходя из потребностей рынка, а вице-премьер Дмитрий Чернышенко ранее распорядился о выделении средств для создания производственной платформы для выпуска оптоволокна в России. ФАС также порекомендовала Минцифры изучить возможности создания полного производственного цикла оптоволокна в свете санкций. В этом контексте Росстат отчитался о росте производства кабелей на 16,8% до 665 тыс. км в первом квартале года, подчёркивая динамическое развитие отрасли.