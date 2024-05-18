Установлен контроль над населённым пунктом Старица.

Наступательные действия ВС РФ в Харьковской области, нацеленные на создание «санитарной зоны», продолжаются. Продвижение идёт неторопливо, методично и, главное, достаточно успешно, чтобы вызывать тревогу как в Киеве, так и в столицах курирующих и финансирующих его западных стран.

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За боевые действия на этом направлении отвечает группировка войск «Север», и сегодня Минобороны сообщило о том, что в ходе наступления установлен контроль за населённым пунктом Старица и продолжено продвижение дальше вглубь обороны ВСУ. Согласно сводке МО РФ, огневое поражение наносится украинским вооружённым формированиям в районах населённых пунктов Ветеринарное, Мирополье, Локня, Липцы, тихое и Волчанск.

Из информации из открытых источников нам известно, что ВС РФ вплотную приблизились к населённому пункту Липцы к северо-востоку от Харькова, а также продолжают боевые действия внутри населённого пункта Волчанск.

Вчера президент России заявил, что непосредственно взятие Харькова «на сегодняшний день» не входит в планы. Собственно, это было понятно по численности и снаряжению наступающей группировки. Смущает разве что то, что МО РФ применяет термин «освобождён» по отношению к населённым пунктам, над которыми установлен контроль ВС РФ. Обычно этот термин используется в зоне боевых действий, которая вписана в российскую Конституцию как часть России. Харьковская область таковой не является. Возможно, таким образом Минобороны транслирует нам дальнейшие планы политического руководства страны. Ну или же просто не напрягается и применяет один и тот же термин по отношению ко всему.