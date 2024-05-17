Собственно, это понятно по составу и количеству действующих на данном направлении сил.

Всё внимание последней недели среди тех, кто следят за боевыми действиями в зоне специальной операции, сосредоточено на Харьковской области, где ВС РФ открыли новое оперативное направление, методично и не спеша проводя наступательные действия. Хотя многие любители покидаться шапками уже пророчат скорое падение Харькова, в реальности состав и численность участвующей в наступательных действиях на этом направлении группировки войск слишком несущественны, чтобы говорить об операции такого масштаба, как взятие второго по количеству населения города Украины.

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И вот, сегодня о том, что у России «на сегодняшний день» нет планов по взятию Харькова, заявил Владимир Путин, отвечая на соответствующий вопрос в рамках пресс-конференции по итогам визита Путина в Пекин.

По словам главы государства, речь идёт именно что о создании санитарной зоны, призванной обеспечить безопасность Белгородской области, которую ВСУ стали неизбирательно и без какой бы то ни было логики обстреливать уже каждый день. И в данном деле ВС РФ, отметил Путин, добиваются успехов и продвигаются строго согласно плану.

Данное заявление в Киеве наверняка воспримут как «победу» и выставят как успех вооружённых сил Украины, перевернув ситуацию с ног на голову и заявив, что планы по штурму Харькова у ВС РФ якобы были, но от них отказались, увидев ожесточённость сопротивления ВСУ. Обывателю с той стороны при этом никто не будет объяснять такие вещи, как численность группировки, её снаряжение и боевое задание. Таких историй за время СВО в Киеве наплодили огромное количество. Впрочем, всерьёз воспринимать действия и заявления киевского политического и даже военного руководства уже невозможно.