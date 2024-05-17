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Редакция
События в мире Михаил Андреев
Россия на сегодняшний день не планирует брать Харьков, заявил Путин
Собственно, это понятно по составу и количеству действующих на данном направлении сил.

Всё внимание последней недели среди тех, кто следят за боевыми действиями в зоне специальной операции, сосредоточено на Харьковской области, где ВС РФ открыли новое оперативное направление, методично и не спеша проводя наступательные действия. Хотя многие любители покидаться шапками уже пророчат скорое падение Харькова, в реальности состав и численность участвующей в наступательных действиях на этом направлении группировки войск слишком несущественны, чтобы говорить об операции такого масштаба, как взятие второго по количеству населения города Украины.

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И вот, сегодня о том, что у России «на сегодняшний день» нет планов по взятию Харькова, заявил Владимир Путин, отвечая на соответствующий вопрос в рамках пресс-конференции по итогам визита Путина в Пекин.

По словам главы государства, речь идёт именно что о создании санитарной зоны, призванной обеспечить безопасность Белгородской области, которую ВСУ стали неизбирательно и без какой бы то ни было логики обстреливать уже каждый день. И в данном деле ВС РФ, отметил Путин, добиваются успехов и продвигаются строго согласно плану.

Данное заявление в Киеве наверняка воспримут как «победу» и выставят как успех вооружённых сил Украины, перевернув ситуацию с ног на голову и заявив, что планы по штурму Харькова у ВС РФ якобы были, но от них отказались, увидев ожесточённость сопротивления ВСУ. Обывателю с той стороны при этом никто не будет объяснять такие вещи, как численность группировки, её снаряжение и боевое задание. Таких историй за время СВО в Киеве наплодили огромное количество. Впрочем, всерьёз воспринимать действия и заявления киевского политического и даже военного руководства уже невозможно.

#россия #украина #политика #боевые действия
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Chihonya
13:40
да откуда у нищего хвастуна денег столько
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Nvidia&Intel Hater
13:40
да неужели
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Chihonya
13:39
ну хватит, у меня живот уже болит, напиши в интуль, чтобы окромя ой три ничего не выпускали, все тянет, верно же?
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Nvidia&Intel Hater
13:38
там ждалко нет 2-х ядерных .он говорит и такой бы потянул ,главное на ядро производительность -диагноз простой -дурачек )
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Tarment
13:38
Я написал максимум, ой 3 как видно всё тянет и очевидно больше не нужно, ну 12400 можно ещё
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Chihonya
13:38
большие и вумные посоны меня просветили, сегодня же махну на 12100 с доплатой с моей стороны)
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Chihonya
13:37
вот тут хоть правильно написал, нужен хоть 12400, ну не ой три всратый
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Легенда
13:36
так то да. щя чихонь неплохо обкекалась , купил проц а он ненужон.
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Nvidia&Intel Hater
13:36
да с твоим монитором хоть говном обмажся что ты и делаешь -там разницы нет.я выкинул 60 герцовый в буквальном смысле в 2017 году.так же fhd был
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Tarment
13:36
Тогда покупал бы 7950 и 4090, если уж хвастаться, то по полной
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