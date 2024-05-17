Исходить будем только из реалий «на земле».

Ситуация в зоне специальной военной операции сейчас для ВСУ аховая: на всех участках линии боевого соприкосновения ВС РФ перешли в методичное, но неторопливое наступление, оказывая на ВСУ давление везде, где только могут дотянуться. Учитывая данное обстоятельство, особенно нелепо выглядят продолжающиеся попытки Киева и курирующего его коллективного Запада «пропихнуть» абсолютно нереализуемую по своей сути «формулу мира» Зеленского, в сути означающей только одно — капитуляцию России.

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В рамках пресс-конференции по итогам визита в Китай президент России Владимир Путин затронул тему мирных переговоров по Украине и в очередной раз напомнил журналистам о том, что мирные договорённости были практически достигнуты в Стамбуле в апреле 2022 года. Затем Киев под давлением Запада «выбросил» эти соглашения, пожелав получить преимущество на поле боя и добившись «стратегического поражения» России. Теперь же, дополнил Путин, когда ситуация обрела диаметрально противоположный характер, пытаются продавить нелепые предложения.

«С дуба рухнули, что ли? С какой стати-то? Безусловно, мы будем исходить из реалий, которые складываются на земле. Это само собой разумеется», — заявил Путин.

Необходимо понимать, что своими действиями и выходками официальный Киев лишь постоянно усугубляет своё положение. Взять тот же сегодняшний массированный удар по южным регионам России, который привёл лишь к незначительным повреждениям инфраструктуры, но который даст Кремлю очередной повод для нанесения массированного удара возмездия по остаткам энергосистемы Украины. Так бывает, когда во власть пускают шоуменов, помешанных на громких заголовках без какого-либо содержания, и доводят ситуацию до вооружённого конфликта, которую те психологически «не тянут».