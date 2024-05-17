Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Редакция
События в мире Михаил Андреев
ВСУ осуществили массированный удар воздушными и морскими БПЛА по территории РФ — силами ПВО уничтожено свыше 100 средств поражения
Как там говорится, «тушите свет»?

Когда мы говорим, что официальный Киев действует в угоду громким заголовкам и сиюминутным «победам» без стратегии, совершенно не соотносит свои и российские возможности, а также с полным безразличием относится к тому, какой удар возмездия настигнет Украину за выходки её политического руководства, мы говорим об этом не на пустом месте. Сами посудите: за террористические атаки (а в юридических рамках данного конфликта любые удары ВСУ по территории России — это, с точки зрения международного права, акты террора) по объектам в РФ Украина получает ответный удар на несколько порядков большей силы и, что самое главное, с на несколько порядков большими последствиями.

реклама

Причём российское военно-политическое руководство специально отмечает, что наносит удары именно в ответ на террористические действия официального Киева. Но, к сожалению для простых граждан Украины, которым уже даже «Укрэнерго» пророчит тяжелейшую зиму с огромными проблемами с электроснабжением, Киев уроки из своих действий и их последствий не извлекает.

Так, сегодня ночью ВСУ осуществили массированный комбинированный удар по объектам на территории России. Согласно официальной сводке Минобороны России, в ударе участвовали свыше сотни средств поражения. В течение ночи 51 БПЛА самолётного типа был перехвачен над Крымом, 44 — над Краснодарским краем, 6 над Белгородской областью и 1 над Курской областью. Кроме того, морская авиация ВМФ России и патрульные катера Черноморского флота уничтожили шесть безэкипажных катеров (морских беспилотников) в Чёрном море.

Без повреждений при этом не обошлось: в Крыму обломками сбитого БПЛА была повреждена одна из подстанций, в результате чего нарушилось электроснабжение части Севастополя, а в Краснодарском крае, очевидно, целью был нефтеперерабатывающий завод (НПЗ) в Туапсе. Как минимум один БПЛА преодолел заслон ПВО и вызвал пожар на территории предприятия. Впрочем, пожар был оперативно локализован и потушен, а это значит, что ничего серьёзного задето не было.

В любом случае, ночная выходка ВСУ в обязательном порядке потребует удара возмездия. На подконтрольной Киеву территории Украины ещё остались маневровые электростанции, позволяющие обходиться либо без веерных отключений вовсе, либо осуществлять их на сравнительно небольшой промежуток времени. Чем меньше на Украине электроэнергии, тем меньше беспилотников и иных средств поражения может производиться и собираться. Собственно, высшее российское политическое руководство именно так и обосновало удары по энергосистеме Украины — как часть общей политики по демилитаризации страны. Не хотели по-хорошему, всегда есть вариант по-плохому.

#россия #украина #политика #боевые действия
+
Написать комментарий (0)
Россия на сегодняшний день не планирует брать Харьков, заявил Путин
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные статьи

Phantom Fury - краткий обзор противоречивой игры
3
Выбираем корпус для игрового ПК в 2024 году — 10 лучших моделей на любой вкус и кошелек
70
Ryzen 7 7700X vs Ryzen 7 7800X3D–почему при выборе процессора нужно обращать внимание на видеокарту
50
Проверяю современный браузер Mozilla Firefox в Windows 7 / XP, Ubuntu 14.04 и Chimbalix Linux
59
Что покажут на PlayStation Showcase 2024 - все сливы в одном месте
9
Asia Times: Покушение на Роберта Фицо может привести к усилению боевых действий на Украине
15
3 аналога Notcoin в Telegram, которые могут раздать хороший дроп
3
Космические Мегаструктуры: Астрономы обнаружили 60 кандидатов в Сферы Дайсона инопланетян
9
Обзор монитора Xiaomi Redmi G24 165 Гц за 8000 рублей
4
Собираем недорогой игровой компьютер, которые позволит за копейки поиграть во все новые игры
63

Сейчас обсуждают

Chihonya
13:40
да откуда у нищего хвастуна денег столько
Собираем недорогой игровой компьютер, которые позволит за копейки поиграть во все новые игры
Nvidia&Intel Hater
13:40
да неужели
Собираем недорогой игровой компьютер, которые позволит за копейки поиграть во все новые игры
Chihonya
13:39
ну хватит, у меня живот уже болит, напиши в интуль, чтобы окромя ой три ничего не выпускали, все тянет, верно же?
Собираем недорогой игровой компьютер, которые позволит за копейки поиграть во все новые игры
Nvidia&Intel Hater
13:38
там ждалко нет 2-х ядерных .он говорит и такой бы потянул ,главное на ядро производительность -диагноз простой -дурачек )
Собираем недорогой игровой компьютер, которые позволит за копейки поиграть во все новые игры
Tarment
13:38
Я написал максимум, ой 3 как видно всё тянет и очевидно больше не нужно, ну 12400 можно ещё
Собираем недорогой игровой компьютер, которые позволит за копейки поиграть во все новые игры
Chihonya
13:38
большие и вумные посоны меня просветили, сегодня же махну на 12100 с доплатой с моей стороны)
Собираем недорогой игровой компьютер, которые позволит за копейки поиграть во все новые игры
Chihonya
13:37
вот тут хоть правильно написал, нужен хоть 12400, ну не ой три всратый
Собираем недорогой игровой компьютер, которые позволит за копейки поиграть во все новые игры
Легенда
13:36
так то да. щя чихонь неплохо обкекалась , купил проц а он ненужон.
Собираем недорогой игровой компьютер, которые позволит за копейки поиграть во все новые игры
Nvidia&Intel Hater
13:36
да с твоим монитором хоть говном обмажся что ты и делаешь -там разницы нет.я выкинул 60 герцовый в буквальном смысле в 2017 году.так же fhd был
Собираем недорогой игровой компьютер, которые позволит за копейки поиграть во все новые игры
Tarment
13:36
Тогда покупал бы 7950 и 4090, если уж хвастаться, то по полной
Собираем недорогой игровой компьютер, которые позволит за копейки поиграть во все новые игры
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем