Как там говорится, «тушите свет»?

Когда мы говорим, что официальный Киев действует в угоду громким заголовкам и сиюминутным «победам» без стратегии, совершенно не соотносит свои и российские возможности, а также с полным безразличием относится к тому, какой удар возмездия настигнет Украину за выходки её политического руководства, мы говорим об этом не на пустом месте. Сами посудите: за террористические атаки (а в юридических рамках данного конфликта любые удары ВСУ по территории России — это, с точки зрения международного права, акты террора) по объектам в РФ Украина получает ответный удар на несколько порядков большей силы и, что самое главное, с на несколько порядков большими последствиями.

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Причём российское военно-политическое руководство специально отмечает, что наносит удары именно в ответ на террористические действия официального Киева. Но, к сожалению для простых граждан Украины, которым уже даже «Укрэнерго» пророчит тяжелейшую зиму с огромными проблемами с электроснабжением, Киев уроки из своих действий и их последствий не извлекает.

Так, сегодня ночью ВСУ осуществили массированный комбинированный удар по объектам на территории России. Согласно официальной сводке Минобороны России, в ударе участвовали свыше сотни средств поражения. В течение ночи 51 БПЛА самолётного типа был перехвачен над Крымом, 44 — над Краснодарским краем, 6 над Белгородской областью и 1 над Курской областью. Кроме того, морская авиация ВМФ России и патрульные катера Черноморского флота уничтожили шесть безэкипажных катеров (морских беспилотников) в Чёрном море.

Без повреждений при этом не обошлось: в Крыму обломками сбитого БПЛА была повреждена одна из подстанций, в результате чего нарушилось электроснабжение части Севастополя, а в Краснодарском крае, очевидно, целью был нефтеперерабатывающий завод (НПЗ) в Туапсе. Как минимум один БПЛА преодолел заслон ПВО и вызвал пожар на территории предприятия. Впрочем, пожар был оперативно локализован и потушен, а это значит, что ничего серьёзного задето не было.

В любом случае, ночная выходка ВСУ в обязательном порядке потребует удара возмездия. На подконтрольной Киеву территории Украины ещё остались маневровые электростанции, позволяющие обходиться либо без веерных отключений вовсе, либо осуществлять их на сравнительно небольшой промежуток времени. Чем меньше на Украине электроэнергии, тем меньше беспилотников и иных средств поражения может производиться и собираться. Собственно, высшее российское политическое руководство именно так и обосновало удары по энергосистеме Украины — как часть общей политики по демилитаризации страны. Не хотели по-хорошему, всегда есть вариант по-плохому.