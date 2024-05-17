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Редакция
События в мире Михаил Андреев
Путин назвал начало наступления на севере Харьковской области вынужденной мерой
Киев виноват в этом сам, отметил глава государства.

Когда ВС РФ осенью 2022 года отступали из Харьковской области, дабы не попасть в окружение перед превосходящими по численности силами ВСУ, пришлось оставить в том числе и плацдарм на севере региона, который обеспечивал «санитарную зону», исключавшую возможность обстрелов Белгородской области. После ухода с Харьковской области в российском политическом руководстве, видимо, теплилась надежда на то, что официальный Киев не сорвётся с цепи окончательно и не начнёт прибегать к неизбирательным террористическим атакам оружием площадного действия по мирным населённым пунктам.

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Но дальнейшая история всем хорошо известна: ежедневные обстрелы из различных калибров, попытки вторжения ВСУ на территорию Белгородской области, полный игнор киевским политическим руководством последствий данных террористических актов в виде уничтожения украинской энергосистемы. И вот, 10 мая на севере Харьковской области началось формирование «санитарной зоны». Именно выполнение этой задачи обозначил в качестве ключевой президент России Владимир Путин, отметивший, что киевская власть сама виновата в происходящем, поскольку наступление в Харьковской области — это вынужденный ответ на постоянные обстрелы ВСУ территории Белгородской области.

Ранее Путин заявил, что взятие Харькова на сегодняшний день не входит в российские планы.

#россия #украина #политика #боевые действия
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«С дуба рухнули, что ли?»: Путин прокомментировал предлагаемый Западом вариант мирного урегулирования украинского кризиса
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no_fate
14:50
Именно так. Харьков это самый последний приоритет, взять его можно в любое время, но скорее всего и делать ничего не придется, после капитуляции бывшей Украины все земли до Днепра автоматически отойду...
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