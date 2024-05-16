По словам представителя компании «Укргэнерго», без отключений не удастся обойтись даже в случае сравнительно тёплой зимы.

Последствия ударов ВС РФ по электрогенерирующим мощностям Украины начинают носить накопительный эффект. Сейчас, когда начинается тёплый период времени, и Европа, которая в течение последних двух месяцев активно снабжала Украину излишками электроэнергии, этих излишков больше не имеет, поскольку необходимо обеспечивать работу холодильных установок и систем вентиляции и кондиционирования, последствия «выноса» генерирующих мощностей становятся заметными. Так, последние два дня практически на все контролируемой Киевом территории Украины в часы пик происходят веерные отключения электроснабжения из-за перегрузок.

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Ситуация серьёзная, и быстро её решить Украина не может, потому что больше не имеет энергетического производства, а рассчитывать на Запад — занятие неблагодарное, поскольку энергетическое оборудование является практически штучным товаром и производится на заказ. Сколько времени это занимает, предположить несложно.

Сейчас наступает лето, а положение дел в украинской энергосистеме уже критическое. Дефицита электроэнергии, заявил член наблюдательного совета компании «Укрэнерго» Юрий Бойко, избежать не удастся. В условиях веерных отключений, начавшихся на этой неделе, добавил Бойко, Украине придётся жить примерно до августа. По неназванным чиновником причинам, в августе—сентябре произойдёт улучшение ситуации.

А вот зимой ситуация, резюмировал Бойко, станет «неотвратимо тяжёлой»: даже если зима выдастся относительно тёплой, жёсткий дефицит энергии неизбежно даст о себе знать. Удивительно во всей этой ситуации то, что киевское политическое руководство продолжает отдавать приказы на осуществление террористических обстрелов российской территории, в ответ на которые ВС РФ, собственно, и «вышибают» энергосистему Украины. После всего, что произошло в Белгороде, с рядом нефтеперерабатывающих заводов за последние пару недель, и учитывая постоянные попытки нанести удары по целям в Крыму, не удивимся, если ГШ ВС РФ сейчас готовит массированный комбинированный удар по остаткам маневровых мощностей украинской энергосистемы. В таком случае останется только атомная генерация, и тогда веерные отключения станут носить продолжительный характер, совершенно не зависящий от погоды за окном.