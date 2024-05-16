Самолёт, собственно, и так будет полностью отечественным.

Самолёт МС-21, который должен будет стать главной надеждой российской гражданской авиации и в перспективе заменит собой ставшие ныне «токсичными» Boeing 737 и Airbus A320, продолжает проходить испытания. Поставки первых полностью импортозамещённых МС-21 заказчикам в лице российских авиакомпаний снова отложили, но авиация, как вы понимаете, это не та отрасль, где требуется спешка — слишком уж велика цена ошибки.

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По этой причине прежде чем самолёт можно будет ставить в серию, все его системы и элементы конструкции тщательно проверят на прочность. Так, например, в Центральном аэрогидродинамическом институте им. Жуковского (ЦАГИ) прошли прочностные испытания импортозамещённого киля МС-21.

Согласно официальному пресс-релизу ЦАГИ, киль без повреждений выдержал испытание, равное десяти тысячам полётов, а также выдержал эксплуатацию при нагрузках, в полтора раза превышающих расчётные. Итогом испытаний стало полное подтверждение прочностных и ресурсных характеристик киля.

МС-21 — это среднемагистральный узкофюзеляжный лайнер. То есть, основная рабочая лошадка всех современных авиалиний. Серийные поставки данных самолётов отложены до 2025—2026 года, хотя ранее предполагалось, что заказчики получат первые партии МС-21 уже в конце текущего года.