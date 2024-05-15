Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Редакция
События в мире Игнатий Колыско
Amazon выпустит сериал по Tomb Raider
Осталось только узнать имя актрисы для главной роли.

Компания Amazon займётся производством лайв-экшен-сериала по мотивам легендарной Tomb Raider — соответствующая информация появилась на официальном сайте компании. Выход шоу должен состояться на стриминговом сервисе Prime Video.

реклама

Исполнительным продюсером (одним из) и сценаристом сериала станет актриса Фиби Уоллер-Бридж, которую мы знаем по сериалу «Дрянь» и последнему фильму про «Индиану Джонса». Уже сейчас известно, что Crystal Dynamics, которой принадлежат права на «Лару Крофт», примет участие в создании шоу от Amazon.

Сериал про Лару — это производное от сделки, заключённой между Crystal Dynamics и Amazon MGM Studios. Соглашение предусматривает производство сериалов и фильмов по Tomb Raider, поэтому нас также ждут новые произведения с Ларой Крофт.

Авторы анонсированного лайв-экшен-сериала пообещали, что отнесутся к первоисточнику со всем уважением и будут учитывать все детали мифологии игровой вселенной. Глядя на то, как действительно бережно отнеслись создатели сериала по Fallout с игровым первоисточником, в подобные заявления хочется верить.

Напомним, впервые о сериале по Tomb Raider стало известно в начале 2023 года, а сейчас информацию подтвердили официально.

#amazon #кино #crystal dynamics #tomb raider #лара крофт
+
Написать комментарий (0)
Съёмки второго сезона сериала «Уэнсдэй» официально стартовали
Американские регуляторы открыли расследование по поводу резкого торможения робомобилей Zoox
UBS: облачные гиганты в этом году потратят $200 млрд на развитие вычислительной инфраструктуры систем ИИ
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные статьи

Во что поиграть, если не нравится Heroes of Might and Magic III
99
Подсчитываем, насколько более мощный ПК можно собрать за стоимость игрового ноутбука в 2024 году
12
Как я зря потратил 8500 рублей или неудачный апгрейд старого SATA SSD на новый M.2 NVMe SSD
50
Broken Roads - нудная и абсолютно безыдейная игра (субъективный обзор)
+
Сколько герц осилит ваше зрение или предел мониторов для игровой индустрии
168
Какими будут видеокарты NVIDIA GeForce RTX 5000 Blackwell – мой прогноз
58
Собираем народный игровой ПК 2024 года за 50 тысяч рублей для любых игр с 60+ FPS в FullHD (Май)
9
Итоги гоночного уик-энда 11-12 мая
1
Почему сегодня плохое время для покупки GeForce RTX 4090, и сколько времени нужно подождать
82
О наступлении в Харьковской области - с картами, фотками и большими буквами
24

Сейчас обсуждают

Eisbrecher
06:13
А если я приведу контру, то тогда ты извинишься и признаешь, что написал эту статью чисто с целью на вентилятор набросать? :)
Во что поиграть, если не нравится Heroes of Might and Magic III
Дмитрий Орёл
06:12
Диджиай это не только железо, а в первую очередь прошивка, которая позволяет летать супер стабильно и безопасно. Этим криводелам пол жизни свой дрон допиливать чтоб он хоть немного на конкурентов был ...
Компания "Авиакон" представила отечественный аналог DJI Mavic3 для СВО, устойчивый к средствам РЭБ
Вячеслав Безруков
06:10
У тебя на харде 2 игры по 500 гб чтоль?) а у меня 12 игр установлены и 6 скачаны)
Как я зря потратил 8500 рублей или неудачный апгрейд старого SATA SSD на новый M.2 NVMe SSD
Александр-И-Екатерина Михайловы
05:55
Хех. Жесть ты сказал)
В чем недостаток процессоров Core Ultra 200 и почему их можно не ждать
Евгений Бураков
05:54
Скоро ваши доллары сгорят :))
Одиночные майнеры Bitcoin на грани разорения и тратят на электричество больше, чем зарабатывают
tihonov.67
05:53
везите в морг...
Шольц призвал общественность умерить ожидания от «мирного саммита» по Украине в Швейцарии
Олег Шудрак
05:49
Да нет, просто зитакс и Бублик местные щит постеры, каждая их публикация выброс говна на вентилятор для привлечения фанатов зелёных и красных посраться в коментах. Кометы крутятся, лавыха мутится.
Хватит бояться AMD или почему я решил сменить видеокарту GeForce RTX 3060 на Radeon RX 7700 XT
Евгений Бураков
05:33
Есть проекционные телевизоры, которые ни чуть не хуже. Приятнее в темноте смотреть тв.
Google работает над возможностью запуска ChromeOS на Android-устройствах
Argun
05:32
Кто там кого разносит? У тебя бред, ТС?
В чем недостаток процессоров Core Ultra 200 и почему их можно не ждать
jsth
05:27
На Украине женщины отбили у сотрудников ТЦК насильно мобилизованного — видео Подробнее: https://eadaily.com/ru/news/2024/05/15/na-ukraine-zhenshchiny-otbili-u-sotrudnikov-tck-nasilno-mobilizovannogo-v...
Госсекретарь США в Киеве поел пиццу, выступил в музыкальном клубе и заявил о необходимости мобилизации на Украине
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем