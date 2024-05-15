Осталось только узнать имя актрисы для главной роли.

Компания Amazon займётся производством лайв-экшен-сериала по мотивам легендарной Tomb Raider — соответствующая информация появилась на официальном сайте компании. Выход шоу должен состояться на стриминговом сервисе Prime Video.

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Исполнительным продюсером (одним из) и сценаристом сериала станет актриса Фиби Уоллер-Бридж, которую мы знаем по сериалу «Дрянь» и последнему фильму про «Индиану Джонса». Уже сейчас известно, что Crystal Dynamics, которой принадлежат права на «Лару Крофт», примет участие в создании шоу от Amazon.

Сериал про Лару — это производное от сделки, заключённой между Crystal Dynamics и Amazon MGM Studios. Соглашение предусматривает производство сериалов и фильмов по Tomb Raider, поэтому нас также ждут новые произведения с Ларой Крофт.

Авторы анонсированного лайв-экшен-сериала пообещали, что отнесутся к первоисточнику со всем уважением и будут учитывать все детали мифологии игровой вселенной. Глядя на то, как действительно бережно отнеслись создатели сериала по Fallout с игровым первоисточником, в подобные заявления хочется верить.

Напомним, впервые о сериале по Tomb Raider стало известно в начале 2023 года, а сейчас информацию подтвердили официально.