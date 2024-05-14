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Редакция
События в мире Михаил Андреев
Зеленский после приезда Блинкена в Киев сразу же стал выпрашивать у США дополнительные ЗРК Patriot
Интересно, эта бездонная яма никому ещё на Западе не осточертела? Если серьёзно.

Ситуация в зоне украинского кризиса критическая. Это подтверждает уже даже такой отъявленный «ястреб», как начальник ГУР МОУ Кирилл Буданов (внесён в России в список террористов и экстремистов), прогнозирующий открытие ВС РФ новых участков на линии боевого соприкосновения (ЛБС). Технически сейчас российская армия методично, не торопясь, но проводит наступление практически по всей ЛБС, и этот факт совсем не добавляет оптимизма ни Киеву, ни спонсирующему его Западу.

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Скорее всего, именно по этой причине сегодня в Киев экстренно опять прибыл госсекретарь США Энтони Блинкен. Не успел глава американского внешнеполитического ведомства толком распаковать чемоданы, как помчался на встречу с досиживающим последнюю неделю в качестве легитимного президента Украины Владимиром Зеленским.

Ну а дальше всё по традиции: Зеленский стал выпрашивать у Вашингтона дополнительные «системы» Patriot для защиты Харькова и Харьковской области. Что Зеленский подразумевает под «системами», впрочем, не вполне понятно. Скорее всего, речь идёт о батареях по восемь пусковых установок в каждой.

Блинкен, в свою очередь, пообещал, что новая военная «помощь» от США скоро прибудет и якобы даже позволит выправить сложившуюся ситуацию. Понятно, что всё это лишь слова, и на данном этапе ничто, кроме разве что прямой интервенции всего НАТО в украинский кризис, и то, вряд ли, не может изменить сложившуюся ситуацию. Что до ЗРК Patriot, то необходимо понимать, что у США обязательства по данным системам не только перед Украиной, но и перед огромным количеством других государств. Выделить целых две батареи для прикрытия Харькова — это невероятная расточительность в условиях, когда американский ВПК не разогнан и вряд ли может быть разогнан в текущих реалиях.

#россия #украина #сша #политика #боевые действия
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Глава ГУР МО Украины прогнозирует начало наступления ВС РФ ещё и в Сумской области
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