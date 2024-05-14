Сейчас центр внимания всех следящих за боевыми действиями на Украине СМИ смещён на Харьковскую область, где российские наступательные действия теперь идут на двух протяжённых направлениях: в районах Волчанска и Липцов на севере и в районе Купянска на востоке. Ситуация крайне тревожная, поскольку если ситуация будет и дальше развиваться так, как она развивается сейчас, то официальный Киев и спонсирующий его Запад могут лишиться своего главного пропагандистского приёма про «возвращение 50 % захваченных территорий».
реклама
То, что ситуация очень серьёзная и даже критическая, подтвердил сегодня начальник Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины Кирилл Буданов (внесён в России в список террористов и экстремистов).
Как заявил Буданов, Киеву не хватает резервов, чтобы затыкать дыры на всех участках линии боевого соприкосновения. Дальше Буданов заявил, что ВСУ всё-таки смогут в течение нескольких дней стабилизировать линию боевого соприкосновения, не понимая, видимо, что данный комментарий противоречит словам о нехватке резервов.
В представлении Буданова, российское командование сейчас растягивает украинские резервы, и как только обстановка на Харьковском направлении для ВСУ будет стабилизирована, ВС РФ могут начать наступление ещё и в Сумской области.
Здесь следует понимать, что единственный способ обезопасить российские приграничные регионы от террористических обстрелов ВСУ — это создать на близлежащих регионах Украины «санитарную зону» глубиной хотя бы в 50 километров, что позволит избежать обстрелов городов из РСЗО и ствольной артиллерии. Киев предупреждали, что если он продолжит заниматься террором, то другого выхода у РФ не останется. Не послушали, опять ошибочно посчитав себя умнее других. Вероятнее всего, прогноз Буданова сбудется, с поправкой разве что на то, что наступление также начнётся и в Черниговской области. По крайней мере, украинские ресурсы сообщают, что в Сумской и Черниговской областях осуществляется массированная артиллерийская подготовка ВС РФ, что является свидетельством подготовки к наступательным действиям.