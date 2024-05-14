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Редакция
События в мире Михаил Андреев
Глава ГУР МО Украины прогнозирует начало наступления ВС РФ ещё и в Сумской области
А там и в Черниговской области ещё надо будет наступать, если серьёзно.

Сейчас центр внимания всех следящих за боевыми действиями на Украине СМИ смещён на Харьковскую область, где российские наступательные действия теперь идут на двух протяжённых направлениях: в районах Волчанска и Липцов на севере и в районе Купянска на востоке. Ситуация крайне тревожная, поскольку если ситуация будет и дальше развиваться так, как она развивается сейчас, то официальный Киев и спонсирующий его Запад могут лишиться своего главного пропагандистского приёма про «возвращение 50 % захваченных территорий».

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То, что ситуация очень серьёзная и даже критическая, подтвердил сегодня начальник Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины Кирилл Буданов (внесён в России в список террористов и экстремистов).

Как заявил Буданов, Киеву не хватает резервов, чтобы затыкать дыры на всех участках линии боевого соприкосновения. Дальше Буданов заявил, что ВСУ всё-таки смогут в течение нескольких дней стабилизировать линию боевого соприкосновения, не понимая, видимо, что данный комментарий противоречит словам о нехватке резервов.

В представлении Буданова, российское командование сейчас растягивает украинские резервы, и как только обстановка на Харьковском направлении для ВСУ будет стабилизирована, ВС РФ могут начать наступление ещё и в Сумской области.

Здесь следует понимать, что единственный способ обезопасить российские приграничные регионы от террористических обстрелов ВСУ — это создать на близлежащих регионах Украины «санитарную зону» глубиной хотя бы в 50 километров, что позволит избежать обстрелов городов из РСЗО и ствольной артиллерии. Киев предупреждали, что если он продолжит заниматься террором, то другого выхода у РФ не останется. Не послушали, опять ошибочно посчитав себя умнее других. Вероятнее всего, прогноз Буданова сбудется, с поправкой разве что на то, что наступление также начнётся и в Черниговской области. По крайней мере, украинские ресурсы сообщают, что в Сумской и Черниговской областях осуществляется массированная артиллерийская подготовка ВС РФ, что является свидетельством подготовки к наступательным действиям.

#россия #украина #политика #боевые действия
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