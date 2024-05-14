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Редакция
События в мире Михаил Андреев
Ростех выпустил обновлённую модель токарного станка для авиационного двигателестроения
Всё это нужно делать, причём в десятки раз больших объёмах.

В феврале—марте 2022 года всем, у кого ещё теплилась надежда на то, что на Западе во власти заседают вменяемые люди, стало очевидно, что экономическую связь России с Западом будут использовать как оружие против первой. Сразу же, когда Москва начала применять силовой способ решения проблемы своей безопасности, западные страны выстрелили из всех санкционных калибров, и тогда стало предельно ясно, что надеяться в этом мире, идея глобализации которого полностью разрушилась, можно только на себя.

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С этой целью стало усиленными темпами наращиваться станкостроение, являющееся основой любого машиностроения. Понятно, что моментально полностью импортозаместить все потребности в станках в рамках новой российской индустриализации невозможно, но процесс идёт, и, в частности, станкостроительный холдинг «СТАН», входящий в состав госкорпорации «Ростех», представил обновлённую модель токарного станка 1728Y для авиационного двигателестроения, которое в России сейчас также на подъёме.

Согласно комментарию «Ростеха», модернизированный станок (хотя правильнее, конечно, называть его обрабатывающим центром) позволяет создавать сложные детали авиационных силовых агрегатов из разных видов металла, а также отличается упрощённой процедурой обслуживания, повышенной безопасностью и комфортом работы оператора. Кроме того, в модернизированной версии станка 1728Y удалось оптимизировать его размеры, что, в свою очередь, позволит эффективнее использовать производственные площади предприятий. Данный станок примет участие в выставке «Металлообработка-2024» с 20 по 24 мая.

Следует понимать, что в условиях беспрецедентного незаконного санкционного давления под сильнейший удар попала российская гражданская авиация. Boeing и Airbus ушли с российского рынка и под давлением западных правительств плюнули на свои обязательства перед авиакомпаниями. Так что теперь вопрос поставлен ребром: либо Россия начнёт массово выпускать собственные гражданские самолёты, и не по десятку штук в год, а хотя бы по сотне, либо в отпуск будем ездить на поезде. На данном этапе основные надежды российской гражданской авиации возлагаются на максимально импортозамещённые лайнеры МС-21, SSJ-100, Ил-114-300, Ил-96-400 и Ту-214. По плану, к 2030 году должно быть выпущено суммарно 339 самолётов этих моделей. Для России это неплохо, но всё-равно мало, да и на рынки дружественных государств — того же Ирана, например — надо выходить.

#россия #экономика #авиация #промышленность #гражданская авиация #станкостроение
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