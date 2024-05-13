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Редакция
События в мире Михаил Андреев
В Киеве с тревогой восприняли смену главы Минобороны России
Понятно, что посреди боевых действий подобные перестановки просто так не делаются.

Главная новость вчерашнего вечера, плавно перетекавшего в сегодняшнюю ночь, это смена министра обороны России. Сергей Шойгу, занимавший данный пост двенадцать лет, станет секретарём Совбеза России вместо Николая Патрушева (его новое назначение пока неизвестно), будет заместителем президента в Военно-промышленной комиссии, а также встанет во главе Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству. Проще говоря, Шойгу будет курировать военно-промышленный комплекс России.

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А вот на должность министра обороны президентом России был предложен первый зампред Правительства, а в прошлом министр экономического развития Андрей Белоусов. Хотя кандидатуру ещё должен одобрить Совет Федерации, но можно не сомневаться в том, что решение верхней палаты российского парламента будет положительным. И вот, вполне естественно, что перестановками в российском правительстве и в его силовом блоке в особенности заинтересовались думающие (да, такие ещё остались) аналитики на Украине.

Так, украинский экономист Алексей Кущ назвал произошедшие перестановки «очень плохими новостями» для Украины. Перемены в силовом блоке российского правительства Кущ связал с подготовкой «к резкому взвинчиванию динамики российского ВПК и наращиванию в РФ военного производства». Особенно это опасно, продолжил Кущ, в связи с тем, что на Украине на руководящих должностях заседают полные антиподы российских управленцев.

Как напомнил Кущ, Белоусов напрямую причастен к созданию текущей экономической модели РФ, которая выдержала санкционный удар, продемонстрировала глубокие структурные трансформации и перешла к росту.

Насколько анализ господина Куща правдоподобен, сказать, естественно, сложно. Следует понимать, что «взвинчивание» динамики российского ВПК произошло именно при Шойгу. Есть ли, куда ещё наращивать военное производство, неизвестно. По словам пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, российский военный бюджет в процентном выражении приближается к показателям периода середины 1980-х.

#россия #украина #политика #боевые действия
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На должность министра обороны России предложен Андрей Белоусов
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