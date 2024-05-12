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Редакция
События в мире Михаил Андреев
На должность министра обороны России предложен Андрей Белоусов
Указом президента Сергей Шойгу уже освобождён от должности главы МО РФ.

Поскольку, согласно российскому законодательству, перед вновь избранным главой государства Правительство в полном составе слагает свои полномочия, то главной интригой последних дней, учитывая то, в какой исторический период мы живём, являлось то, сохранит ли Сергей Шойгу должность министра обороны России. Учитывая и личные отношения Шойгу с Путиным, и то, сколько полезного Шойгу в должности главы МО РФ сделал для развития вооружённых сил, большинство людей были уверены, что в этом плане изменений как раз не произойдёт.

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Но случилось неожиданное: сегодня президент России выдвинул на должность министра обороны России Андрея Белоусова. Сергей Шойгу при этом выдвинут на должность секретаря Совбеза России вместо Николая Патрушева. Новое назначение последнего станет известно в ближайшие дни.

С января 2020 года Белоусов занимает должность первого зампреда Правительства России; до этого работал помощником президента, а также замминистра и министром экономического развития.

Для тех, кого смущает, что на должность министра обороны предложен сугубо гражданский чиновник, спешим напомнить, что министр обороны — это административная должность, связанная, в первую очередь, с обеспечением вооружённых сил. Непосредственно военным планированием, управлением войсками и прочими связанными непосредственно с боевыми действиями задачами занимается Генеральный штаб ВС РФ. Должность начальника Генштаба остаётся за генералом армии Валерием Герасимовым.

#россия #политика
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