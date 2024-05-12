Указом президента Сергей Шойгу уже освобождён от должности главы МО РФ.

Поскольку, согласно российскому законодательству, перед вновь избранным главой государства Правительство в полном составе слагает свои полномочия, то главной интригой последних дней, учитывая то, в какой исторический период мы живём, являлось то, сохранит ли Сергей Шойгу должность министра обороны России. Учитывая и личные отношения Шойгу с Путиным, и то, сколько полезного Шойгу в должности главы МО РФ сделал для развития вооружённых сил, большинство людей были уверены, что в этом плане изменений как раз не произойдёт.

реклама

Но случилось неожиданное: сегодня президент России выдвинул на должность министра обороны России Андрея Белоусова. Сергей Шойгу при этом выдвинут на должность секретаря Совбеза России вместо Николая Патрушева. Новое назначение последнего станет известно в ближайшие дни.

С января 2020 года Белоусов занимает должность первого зампреда Правительства России; до этого работал помощником президента, а также замминистра и министром экономического развития.

Для тех, кого смущает, что на должность министра обороны предложен сугубо гражданский чиновник, спешим напомнить, что министр обороны — это административная должность, связанная, в первую очередь, с обеспечением вооружённых сил. Непосредственно военным планированием, управлением войсками и прочими связанными непосредственно с боевыми действиями задачами занимается Генеральный штаб ВС РФ. Должность начальника Генштаба остаётся за генералом армии Валерием Герасимовым.