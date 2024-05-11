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Редакция
События в мире Михаил Андреев
Средства ПВО России ночью отразили масштабный украинский удар РСЗО и беспилотниками
Так выглядит необучаемость Украины.

Как мы уже неоднократно отмечали, киевское политическое руководство либо не хочет, либо не может делать выводы из своих действий террористического характера (а любые обстрелы территории России в юридических рамках данного конфликта — есть террористические атаки). Теряя электростанцию за электростанцией, экономический потенциал, территории и, к величайшему сожалению, людей, официальный Киев продолжает делать то, что он делает: осуществлять попытки ударов по российской территории.

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Причём речь в данном случае идёт не просто о российской территории, а о её общепризнанной части. Так, за прошедшую ночь средства ПВО России пресекли целый ряд попыток нанесения ударов с использованием реактивных систем залпового огня и беспилотников самолётного типа.

Согласно официальной сводке МО РФ, в результате работы ПВО удалось уничтожить 21 реактивный снаряд РСЗО RM-70 Vampire и 9 БПЛА над Белгородской, а также 7 БПЛА над Курской и Волгоградской областями.

Всё это свидетельствует о том, что системная работа по уничтожению энергетического потенциала Украины, которая является частью работы по демилитаризации страны, должны быть продолжена. Без энергии или с её постоянными веерными отключениями, как вы понимаете, промышленное производство невозможно. Постоянные удары ВСУ по Белгородской области уже привели к тому, что ВС РФ пришлось начать наступление на Харьковскую область с целью создания там «санитарной зоны». Если официальный Киев продолжит делать то, что он делает, процесс будет усилен и ускорен.

#россия #украина #политика #боевые действия
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