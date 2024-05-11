Так выглядит необучаемость Украины.

Как мы уже неоднократно отмечали, киевское политическое руководство либо не хочет, либо не может делать выводы из своих действий террористического характера (а любые обстрелы территории России в юридических рамках данного конфликта — есть террористические атаки). Теряя электростанцию за электростанцией, экономический потенциал, территории и, к величайшему сожалению, людей, официальный Киев продолжает делать то, что он делает: осуществлять попытки ударов по российской территории.

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Причём речь в данном случае идёт не просто о российской территории, а о её общепризнанной части. Так, за прошедшую ночь средства ПВО России пресекли целый ряд попыток нанесения ударов с использованием реактивных систем залпового огня и беспилотников самолётного типа.

Согласно официальной сводке МО РФ, в результате работы ПВО удалось уничтожить 21 реактивный снаряд РСЗО RM-70 Vampire и 9 БПЛА над Белгородской, а также 7 БПЛА над Курской и Волгоградской областями.

Всё это свидетельствует о том, что системная работа по уничтожению энергетического потенциала Украины, которая является частью работы по демилитаризации страны, должны быть продолжена. Без энергии или с её постоянными веерными отключениями, как вы понимаете, промышленное производство невозможно. Постоянные удары ВСУ по Белгородской области уже привели к тому, что ВС РФ пришлось начать наступление на Харьковскую область с целью создания там «санитарной зоны». Если официальный Киев продолжит делать то, что он делает, процесс будет усилен и ускорен.