Установлен контроль над пятью населёнными пунктами. Наступление идёт очень аккуратно.

Вчера самой громкой новостью дня была разлетевшаяся по всей Сети информация о начале российского наступления с севера Харьковской области. Какая у данного наступления конечная цель и как быстро её удастся добиться, естественно, на данном этапе неизвестно, да и слишком рано об этом говорить в целом. Кто-то и вовсе засомневался в происходящих событиях, и вот, специально для всех неопределившихся сегодня Минобороны России выступило с регулярной сводкой о ходе проведения специальной военной операции за сутки.

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В этой сводке первым абзацем фигурирует сформированная пару месяцев назад группировка войск «Север», подразделения которой в ходе наступательных действий установили контроль над населёнными пунктами Борисовка, Огурцово, Плетеневка, Пыльная и Стрелечья на севере Харьковской области.

Согласно официальной сводке Минобороны РФ, российской армии на данном направлении противостоят 23-я и 43-я механизированные бригады ВСУ, 120-я и 125-я бригады территориальной обороны и 15-й пограничный отряд погранслужбы Украины. Судя по тексту сводки, следующим этапом у группировки войск «Север» является установление контроля над населёнными пунктами Волчанск, Весёлое, Глубокое, Нескучное и Красное.

В ходе наступательных действий было нанесено поражение личному составу указанных подразделений украинских вооружённых формирований, уничтожена РСЗО Vampire, САУ Caesar, САУ «Богдана», 4 гаубицы Д-20, гаубица Д-30 и две ЗРК «Бук».

В общем, процесс создания «санитарной зоны» начался.