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Редакция
События в мире Михаил Андреев
Минобороны РФ подтвердило начало наступления в Харьковской области силами группировки войск «Север»
Установлен контроль над пятью населёнными пунктами. Наступление идёт очень аккуратно.

Вчера самой громкой новостью дня была разлетевшаяся по всей Сети информация о начале российского наступления с севера Харьковской области. Какая у данного наступления конечная цель и как быстро её удастся добиться, естественно, на данном этапе неизвестно, да и слишком рано об этом говорить в целом. Кто-то и вовсе засомневался в происходящих событиях, и вот, специально для всех неопределившихся сегодня Минобороны России выступило с регулярной сводкой о ходе проведения специальной военной операции за сутки.

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В этой сводке первым абзацем фигурирует сформированная пару месяцев назад группировка войск «Север», подразделения которой в ходе наступательных действий установили контроль над населёнными пунктами Борисовка, Огурцово, Плетеневка, Пыльная и Стрелечья на севере Харьковской области.

Согласно официальной сводке Минобороны РФ, российской армии на данном направлении противостоят 23-я и 43-я механизированные бригады ВСУ, 120-я и 125-я бригады территориальной обороны и 15-й пограничный отряд погранслужбы Украины. Судя по тексту сводки, следующим этапом у группировки войск «Север» является установление контроля над населёнными пунктами Волчанск, Весёлое, Глубокое, Нескучное и Красное.

В ходе наступательных действий было нанесено поражение личному составу указанных подразделений украинских вооружённых формирований, уничтожена РСЗО Vampire, САУ Caesar, САУ «Богдана», 4 гаубицы Д-20, гаубица Д-30 и две ЗРК «Бук».

В общем, процесс создания «санитарной зоны» начался.

#россия #украина #политика #боевые действия
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Российский танк Т-90М «Прорыв» успешно выдержал несколько попаданий FPV-дронами и продолжил движение
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Минобороны РФ подтвердило начало наступления в Харьковской области силами группировки войск «Север»
Сергей Гончаров
14:17
Берите ССД на 4000Гб за тридцатку, у них у всех большой DWPD, и все 7000Мбс тянут, как для плойки надо. Остальное понты.
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14:15
Пиздатая картинка, утащил в закрома
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kitava
14:15
А сколько в Харькове будут сидеть? Если 100 тысяч то это один разговор. Но 150 тысяч битых частей на восполнении сейчас всю северную границу прикрывают. В тч Харьков, границу России с Суммами, границу...
Сырский считает, что наступление на Харьковскую область является лишь отвлекающим манёвром
oleg 24
14:14
продай старые мозги и по скидке на Озон обнови свою голову. за 1.5 года обновил три карты. Ты герой сегодняшнего дня. Тупее вряд ли что то увижу. Что тебе не хватает божжжжжже. Когда мы так про е б ал...
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kitava
14:13
Какая разница. Если далеко пройдут то ВСУ придётся реагировать. Кидать туда части вместо Донбасса.
Сырский считает, что наступление на Харьковскую область является лишь отвлекающим манёвром
Евгений Шрайнер
14:12
Нету нужного размера группировки на Харьков очевидно. Что бы взять один этот город надо откуда то взять незадействованные по другим направлениям 150-200 тысяч человек. Не говоря об технике.
Сырский считает, что наступление на Харьковскую область является лишь отвлекающим манёвром
kitava
14:08
Неплохо пошли.
Минобороны РФ подтвердило начало наступления в Харьковской области силами группировки войск «Север»
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