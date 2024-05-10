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Редакция
События в мире Михаил Андреев
«Идёт жестокий бой»: Зеленский подтвердил начало наступления ВС РФ в Харьковской области
ВСУ, заявил Зеленский, знали о готовящихся наступательных действиях ВС РФ.

Сегодня утром украинские Telegram-каналы стали сообщать о том, что после массированной артиллерийской и авиационной подготовки вооружённые силы России пошли в наступление на севере Харьковской области. Показания разнятся и сейчас, тем более что Минобороны РФ хранит по этому поводу классическое молчание. Зато факт начала наступательных действий ВС РФ на данном направлении подтвердили уже и Минобороны Украины, и пока ещё легитимный президент Украины Владимир Зеленский.

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Глава украинского государства заявил, что сейчас на Харьковском направлении «идёт жестокий бой», а ВСУ «встретили противника», поскольку знали о готовящихся действиях ВС РФ на данном направлении. В целом, судя по мимике и несвязной речи президента Украины, он как минимум лукавит насчёт происходящих событий. Главной бедой этого безответственного поведения по отношению к собственному населению может стать ситуация, когда жители населённых пунктов, идущих по пути следования российских войск, окажутся в западне, поскольку их опять намеренно никто не предупредил и не эвакуировал.

В любом случае, по состоянию на сегодняшний день и этот час мы настоятельно рекомендуем не раздувать из данных войсковых операций ВС РФ слона. Официально неизвестно, насколько крупная группировка войск участвует в наступательных действиях, на скольких участках это наступление ведётся и чего удалось добиться к этому часу. Главное — не оказаться в ловушке нарратива и соблюдать информационную гигиену.

#россия #украина #политика #боевые действия
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