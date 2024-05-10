Началось создание «санитарной зоны». Впрочем, тут главное не стать заложниками высоких ожиданий.

Поведение украинского политического руководства, больше напоминающее неконтролируемые конвульсии, привело политическое руководство России к осознанию одного малоприятного факта: без создания «санитарной зоны» на Украине в приграничных к «старым регионам» России территориях обойтись уже не получится. Только так можно прекратить постоянные террористические обстрелы жилых кварталов Белгорода и целого ряда приграничных сёл и деревень, в которых практически каждый день гибнут мирные жители.

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И вот, сегодня утром процесс, разговоры о котором велись ещё с лета 2023 года, когда официальный Киев сорвался с цепи и начал заниматься террором в отношении приграничных российских областей, начался. Сперва о начале наступательных действий ВС РФ на севере Харьковской области стали сообщать украинские тематические ресурсы. Заявлялось о массированной артиллерийской подготовке в приграничных населённых пунктах, после чего стала поступать информация о заходе российских войск в Харьковскую область с севера с пяти направлений.

Насколько это наступление масштабное, мы пока не знаем, но то, что оно действительно имеет место, сегодня подтвердило Минобороны Украины. Согласно сообщению украинского оборонного ведомства, ночью ВС РФ наносили авиационные удары на Волчанском направлении, после чего усилили огневое давление на передний край обороны ВСУ. Затем в 5 утра «произошла попытка прорыва» линии обороны ВСУ с использованием бронетехники. Если верить заявлению МОУ, а это надо делать с очень большим скептицизмом, атаки ВС РФ отражены, но при этом «продолжаются бои разной интенсивности», а для усиления обороны на север Харьковской области перебрасываются резервные подразделения.

Минобороны России по этому поводу пока ничего не прокомментировало. Здесь самое главное — не стать заложниками высоких ожиданий. Никто никому не говорил, насколько это наступление масштабное, сколько сил и средств в нём задействовано и какую цель оно имеет. Так что настоятельно рекомендуем быть сдержаннее даже в мыслях о судьбе того же Харькова.