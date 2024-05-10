А, то есть, напичкивать Украину оружием, чтобы она воевала против РФ — это не безответственно. Запишем.

Как вы особенно хорошо могли понять за последние два года и без малого три месяца, Запад и двойные стандарты — это то, что идёт нога в ногу. Без двойных стандартов политика целого ряда западных стран невозможна, поскольку они мнят себя имеющими право делать что-то, на что другие почему-то права не имеют, хотя обладают куда большим, чем они, влиянием, потенциалом и возможностями.

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Вот, например, Пентагон — американское оборонное ведомство — которое по приказу политического руководства Соединённых Штатов активно обеспечивает Украину вооружениями и обучением военнослужащих, дабы та продолжала сопротивляться российской специальной военной операции. Напичкивание Украины оружием, прекрасно зная, что эти действия лишь затягивают конфликт, но никак не меняют его конечного итога, в представлении Пентагона, безответственной политикой не является. А вот проведение Россией ядерных учений, о скором начале которых Москва объявила в ответ на безрассудные заявления отдельных руководителей западных стран, в Пентагоне почему-то безответственным считают.

Так, пресс-секретарь Пентагона Патрик Райдер заявил, что Россия ведёт себя «безответственно» и занимается «бряцанием оружием» в текущий очень непростой период в области международной безопасности.

Нетрудно заметить, что Райдер ни в коем случае не связывает непростой период в международной безопасности с действиями США, которые, собственно, до всех сегодняшних кризисных ситуаций и довели. Теперь же Москва поднимает ставки до небес, переворачивая так обожаемую на Западе политику «стратегической двусмысленности» с ног на голову. Ударит РФ по военным объектам Британии в случае применения британских вооружений по общепризнанной территории России или нет? Разнесёт аэродромы в Румынии, где, как сообщают СМИ, будут базироваться истребители F-16 для Украины или же блефует? Вот те вопросы, которыми сейчас должны задаваться в западных столицах. Проверять на блеф мы бы на их месте не стали, ведь цена этой проверки может стать совершенно неприемлемой.