Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Редакция
События в мире Михаил Андреев
«Путин посылает сигнал»: западная пресса обсуждает начало подготовки ВС РФ к ядерным учениям
Сигнал-то простой: уймитесь, наконец, и примите новые правила игры. Пока не стало совсем худо.

реклама

Сегодня Минобороны России заявило, что по приказу президента Вооружённые силы РФ начинают подготовку к учениям, в рамках которых будут отработаны подготовка и применение нестратегического ядерного оружия. Дело серьёзное, поскольку, как добавило российское оборонное ведомство, эти учения являются ответом на безрассудную риторику политического руководства отдельных западных стран.

реклама

И вот, по крайней мере, западная пресса на это известие отреагировала. Причём сделала это в удивительно правильном ключе. Западные СМИ воспринимают подготовку ВС РФ к ядерным учениям «сигналом Путина Западу» относительно эскалации украинского кризиса, и что при возникновении экзистенциальной угрозы Москва оставляет за собой право на применение последнего аргумента.

Напомним, что на прошлой неделе сразу два высокопоставленных руководителя западных стран — президент Франции и глава МИД Британии — позволили себе максимально необдуманные и безрассудные по своей сути заявления. Президент Франции посмел опять «не исключить» отправку войск на Украину, а глава МИД Британии заявил, что Киев, дескать, имеет право использовать британское оружие для нанесения ударов по России. Поскольку все, кто знакомы с международным правом, прекрасно понимают, к чему приведёт ввод иностранных войск на Украину, и что в юридических рамках этого конфликта на самом деле никакого права наносить удары по РФ Киев не имеет, то не следует удивляться, что противоправная риторика западных функционеров встречается в России снятием чехла с ядерной дубины.

Приняли ли сигнал с той стороны, где его должны были принять, понятное дело, пока неясно. Необходимо помнить, что Запад сделал конфликт на Украине экзистенциальным для самого себя, совершенно справедливо, в общем-то, отметив, что победа России положит конец западоцентрической системе мира с окончанием периода западной гегемонии. То, что всё это произошло исключительно по собственной глупости руководителей западных стран — преимущественно США — там, естественно, никогда не признают. Ведь можно было не дразнить РФ и не доводить дело до того, до чего довели, а признать безусловное право Москвы на собственную безопасность и сферу влияния. Глядишь, всё сложилось бы иначе. Но инфантилизм элит — это страшная и опаснейшая вещь, когда вместо политиков и дипломатов в соответствующих креслах сидят понторезы и дворовая шпана.

#россия #украина #сша #политика #боевые действия #нато #евросоюз #ядерное оружие
+
Написать комментарий (0)
В МИД РФ вызвали послов Франции и Британии — стран, руководство которых позволило себе много лишних заявлений в отношении конфликта на Украине
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные статьи

Как я получил незабываемые впечатления просто обновив ядро Linux
73
Выбираем 5 лучших игровых видеокарт мая 2024г – почему продукции NVIDIA места в списке не нашлось
237
Мифы и реальность окупаемости ветрогенераторов – почему в ЕС рентабельность никого не интересует
8
Итоги гоночного уик-энда 4-5 мая
6
Миссия "Пионер 0" - малоизвестная страница в истории космонавтики
3
Подсчитываем, во сколько обойдется народный игровой компьютер в мае 2024 года
7
Playstation 4 pro против Xbox series S в 2024 году - что-то пошло не так
8
Вы никогда не были богаты, если не запускали ArtMoney — или зачем я взламываю игры в 2024 году
27
Разбираемся, что не так с процессорами Intel Core i9 и почему они стали сбоить
43
О запланированном на июнь Глобальном саммите мира в Швейцарии и его роли в урегулировании конфликта
2

Сейчас обсуждают

vl
16:39
Вот статья про 7800x3d https://3dnews.ru/1086649/test-amd-ryzen-7-7800x3d/page-2.html#%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B8%D0%B7%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C%20%D0...
Почему процессоры AMD лучше Intel – 6 причин в пользу холодных геймерских камней от тётушки Су
Колючка
16:37
Ни слова про то, что АМД лучше НВИДИА, значит 1 бал писульке.
Американский стратег развенчал западный миф о "избыточных производственных мощностей Китая"
Alex_023
16:37
Это простите не микро-кулер. Это боксовый кулер от САМОГО INTEL. Не гони на корпорацию добра ))
Разбираемся, что не так с процессорами Intel Core i9 и почему они стали сбоить
irnwlf
16:35
А пока у меня красножопый процессор в ам5 сокете и зеленая видеокарта - сижу играю с лучами в форзу моторспорт. И кайфую. И ржу с вас любителей потыкать в фотку узкоглазой старухи.
Выбираем 5 лучших игровых видеокарт мая 2024г – почему продукции NVIDIA места в списке не нашлось
irnwlf
16:32
Да похрену мне на хуангов. Сделают красножопики нормальную видеокарту - куплю. Синезадики интел сделают - тоже куплю. Если синезадики следующую платформу сделают нормальную и будут поддерживать хотя-б...
Выбираем 5 лучших игровых видеокарт мая 2024г – почему продукции NVIDIA места в списке не нашлось
Багровый Фантомас
16:32
а потом ты проснулся
Выбираем 5 лучших игровых видеокарт мая 2024г – почему продукции NVIDIA места в списке не нашлось
Александр
16:30
Поэтому вместо интеловского кулера на 65/36 (Вт/дБ) лучше взять ченить такое: https://www.ozon.ru/product/kuler-dlya-protsessora-intel-i-amd-c-rgb-podsvetkoy-1491940509/ Цена практически та же, но уже...
Разбираемся, что не так с процессорами Intel Core i9 и почему они стали сбоить
Багровый Фантомас
16:30
Да, итог печален, все эти несчастные оказываются там
Разбираемся, что не так с процессорами Intel Core i9 и почему они стали сбоить
Колючка
16:30
Ну так он охлаждается воздухом, тем же АК620. Но ты купил микрокулер для селерона, и гонишь на Интел теперь.
Разбираемся, что не так с процессорами Intel Core i9 и почему они стали сбоить
seebox
16:30
Впервые за долгое время адекватная статья, вообще видеокарты нвидиа должны стоить дешевле из-за отставания в качестве картинки и большего блума с мылом, но маркетинговый отдел хуанга возвёл эту нелепо...
Выбираем 5 лучших игровых видеокарт мая 2024г – почему продукции NVIDIA места в списке не нашлось
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем