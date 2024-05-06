Сигнал-то простой: уймитесь, наконец, и примите новые правила игры. Пока не стало совсем худо.

Сегодня Минобороны России заявило, что по приказу президента Вооружённые силы РФ начинают подготовку к учениям, в рамках которых будут отработаны подготовка и применение нестратегического ядерного оружия. Дело серьёзное, поскольку, как добавило российское оборонное ведомство, эти учения являются ответом на безрассудную риторику политического руководства отдельных западных стран.

реклама

И вот, по крайней мере, западная пресса на это известие отреагировала. Причём сделала это в удивительно правильном ключе. Западные СМИ воспринимают подготовку ВС РФ к ядерным учениям «сигналом Путина Западу» относительно эскалации украинского кризиса, и что при возникновении экзистенциальной угрозы Москва оставляет за собой право на применение последнего аргумента.

Напомним, что на прошлой неделе сразу два высокопоставленных руководителя западных стран — президент Франции и глава МИД Британии — позволили себе максимально необдуманные и безрассудные по своей сути заявления. Президент Франции посмел опять «не исключить» отправку войск на Украину, а глава МИД Британии заявил, что Киев, дескать, имеет право использовать британское оружие для нанесения ударов по России. Поскольку все, кто знакомы с международным правом, прекрасно понимают, к чему приведёт ввод иностранных войск на Украину, и что в юридических рамках этого конфликта на самом деле никакого права наносить удары по РФ Киев не имеет, то не следует удивляться, что противоправная риторика западных функционеров встречается в России снятием чехла с ядерной дубины.

Приняли ли сигнал с той стороны, где его должны были принять, понятное дело, пока неясно. Необходимо помнить, что Запад сделал конфликт на Украине экзистенциальным для самого себя, совершенно справедливо, в общем-то, отметив, что победа России положит конец западоцентрической системе мира с окончанием периода западной гегемонии. То, что всё это произошло исключительно по собственной глупости руководителей западных стран — преимущественно США — там, естественно, никогда не признают. Ведь можно было не дразнить РФ и не доводить дело до того, до чего довели, а признать безусловное право Москвы на собственную безопасность и сферу влияния. Глядишь, всё сложилось бы иначе. Но инфантилизм элит — это страшная и опаснейшая вещь, когда вместо политиков и дипломатов в соответствующих креслах сидят понторезы и дворовая шпана.