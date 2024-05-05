Авиаперевозки в России наоборот — увеличиваются.

Как вы знаете, во время незаконного санкционного удара по России на Западе пребывали в состоянии эйфории. В этом состоянии западных функционеров не волновало ровным счётом ничего: ни последствия для глобальной, в том числе европейской экономики, которые сейчас крайне тяжёлые, ни даже безопасность авиаперевозок. Именно по этой причине на Западе потеряли голову настолько, что ввели санкции даже против гражданской авиации, запретив продавать запчасти для самолётов Boeing и Airbus.

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Идея была простая: вызвать паралич авиаперевозок в России, вызвать протестные настроения и каким-то образом повлиять на внешнюю политику Кремля. Получилось с точностью до наоборот: люди прекрасно видят, что Запад наносит удар не по тем, кто принимали решение, а конкретно по ним — по простым гражданам, по их быту, по их привычкам, по их комфорту и достатку. В такой ситуации любой аналитик с улицы спрогнозировал бы консолидацию общественного мнения в антизападном ключе, но политики в США и Европе столь некомпетентны, что не смогли предугадать даже этого.

Тем более что идея создания паралича авиаперевозок в РФ не возымела никакого эффекта. Как сообщает немецкая газета Die Welt, гражданская авиация в России не просто продолжает работать, но и наращивает количество перевозок. В 2022 году, когда в России был чувствительный экономический шок, многие самолёты простаивали, однако по итогам 2023 года ситуация стала выправляться: в РФ за прошлый год было зафиксировано 1,28 млн авиарейсов. Очевидно, Россия смогла найти каналы поставок запчастей и продолжать обслуживать огромный парк самолётов Boeing и Airbus. Всё это, констатирует Die Welt, свидетельствует о том, что санкционное воздействие на российскую гражданскую авиацию полностью провалилось.

Чего в Die Welt не отмечают, так это того, что в РФ сейчас активно возрождается отечественное гражданское авиастроение. Уже в этом году авиакомпаниям должны быть переданы первые серийные самолёты МС-21, затем пойдут импортозамещённые SJ-100, а также возрождённые Ту-214 и региональные Ил-114-300. При этом необходимо понимать, что возрождение авиационной промышленности также тянет за собой и электронную промышленность: согласно имеющимся сведениям, вся авионика и электрика в новых российских гражданских лайнерах будет полностью отечественной. За вычетом разве что микроэлектронных компонентов (транзисторов, конденсаторов и прочих) и, возможно, жидкокристаллических дисплеев.