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Редакция
События в мире Михаил Андреев
Депутат Рады: Украина может попросить Европу ввести войска
При условии, что самостоятельно остановить прорыв линии боевого соприкосновения ВСУ не смогут.

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Уже не первый месяц отдельные окончательно утратившие соединение с объективной реальностью руководители западных стран демонстрируют панику и готовность к очередному витку эскалации украинского кризиса. В этот раз, правда, всё может закончиться большой трагедией не только для Украины, но и для тех, кто решит усилить эскалацию. Речь, как вы поняли, идёт о президенте Франции Эмманюэле Макроне, который опять посмел «не исключить» возможности отправки французских войск на Украину с целью спасения критической ситуации.

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Каким образом французская армия не то что исправит ситуацию, а даже доберётся до Украины и сможет там обосноваться, Макрон, естественно, не уточняет, потому что ответ на этот вопрос будет отнюдь не таким романтическим, как разглагольствования об отправке войск. Как бы то ни было, упражняться в риторике это одно, а принимать решения, которые могут повлиять на Францию как таковую — это совсем другое; поэтому Макрон пока рассуждает лишь гипотетически и связывает возможность отправки войск с выполнением двух условий сразу: прорывом линии боевого соприкосновения вооружёнными силами РФ и официальным запросом Киева на помощь.

21 мая киевская власть перестанет быть легитимной, и в Париже это понимают. Но Киев, по всей видимости, готов взять Макрона «на слабо». По словам скандального депутата Верховной Рады Украины Алексея Гончаренко (внесён в РФ в список террористов и экстремистов), которые он произнёс в интервью французскому телеканалу LCI, Киев может попросить Европу ввести войска в случае, если ВСУ не сумеют «остановить Путина» самостоятельно.

Поскольку самостоятельно никого Украина остановить не сможет, и это видно по ходу боевых действий в зоне конфликта, то европейцам, по сути, предлагают готовиться к поступлению запроса об оказании прямой военной помощи. И вот с этого момента начнётся самое интересное: кто откликнется и как ответит Россия. Другие имеющие значение страны Европы, впрочем, не разделяют порыва Макрона и совершенно не желают отправлять свои совершенно не готовые к крупному интенсивному конфликту армии против вооружённых сил первого класса (ВС РФ). Кроме того, за свою экстремальную риторику Макрон уже получил оплеуху от Вашингтона — дескать, чтобы выбирал выражения и знал свой шесток. Видимо, не понял.

#россия #украина #политика #боевые действия #нато #евросоюз #франция
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