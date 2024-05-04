Потому что компания-производитель важного оборудования свернула работу в России.

Любые односторонние рестрикции, особенно когда они направлены против такого крупного и максимально встроенного в глобальную экономику рынка как российский, это всегда и неизбежно обоюдоострое оружие. В случае с незаконными западными антироссийскими санкциями ещё неизвестно, кто получил от них больший экономический ущерб, но то, что последствия экономической агрессии против РФ продолжат аукаться Западу на протяжении многих лет, если не десятилетий, очевидно.

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Так, например, издание The Wall Street Journal сообщает, что в результате введённых против России санкций компания Boeing, известная широкой общественности в первую очередь как производитель самолётов для гражданской авиации, до сих пор испытывает трудности с выпуском самолёта Boeing 787 Dreamliner. Трудности эти связаны с нехваткой терморегулирующего оборудования, производитель которого, компания RTX, прекратила свою работу в России, из-за чего утратила производственные мощности. Теперь же выясняется, что мощностей, доступных Boeing в США и Британии, не хватает для полного покрытия потребностей при производстве 787 Dreamliner.

Как отметил генеральный директор Boeing Дэвид Калхун, компания также испытывает дефицит пассажирских кресел, и данная проблема, по словам Калхуна, решается даже сложнее, чем нехватка терморегулирующего оборудования. Связан ли дефицит пассажирских кресел тоже с антироссийскими рестрикциями Запада, не уточняется.