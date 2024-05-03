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Редакция
События в мире Михаил Андреев
ВСУ продолжают терять танки M1 Abrams и ценные системы ПВО Iris-T
Об этом рапортует МО РФ. А тут ещё и на заводе, где выпускаю Iris-T, пожар случился.

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Украинский кризис стал самым интенсивным конфликтом в Европе со времён окончания Второй мировой войны. Будучи конфликтом на истощение, он подразумевает уничтожение военной техники, зачастую с экипажами, в огромных количествах. Не выдерживает боевых действий такого характера и технологического уровня и западная техника, которая и так-то для боевых действий в условиях украинской местности не предназначена, да ещё и вынуждена противостоять армии первого класса (ВС РФ). Исход вполне предсказуемый: Киев, полностью сейчас зависящий от западной военной помощи, теряет самые ценные образцы вооружений.

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В частности, о том, что за последние сутки вооружённые силы Украины потеряли один танк M1 Abrams производства США и пусковую установку ПВО Iris-T производства Германии, сообщило сегодня Минобороны России. Помимо пусковой установки Iris-T были также уничтожены радиолокатор подсвета и наведения и две пусковые установки ЗРК С-300ПТ.

Следует помнить, что системы ПВО, причём, уже совершенно любые, являются самыми ценными экземплярами военной техники на вооружении ВСУ. Масштаб их потерь уже таков, что разведывательные дроны ВС РФ спокойно могут зависать над целями и осуществлять наведение на них российских средств поражения. Что до M1 Abrams, то американцы потребовали от Киева отвести танки подальше от линии боевого соприкосновения, потому что они даже выстрел сделать не успевают, как уничтожаются дальнобойными средствами поражения. Видимо, в Киеве не послушали кураторов и продолжают распоряжаться чужой военной техникой, за которую надо будет ещё расплачиваться.

Сегодня из Берлина поступила информация о крупном пожаре на предприятии компании Diehl, выпускающем в том числе Iris-T. В общем, одно накладывается на другое. Мирное, дипломатическое решение накопившихся проблем и критических проблем с доверием к Западу Москва предлагала неоднократно. Не хотели даже слушать. Теперь, похоже, придётся.

#россия #украина #сша #политика #боевые действия #германия #танки #пво #m1 abrams #iris-t
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В Берлине возник пожар на предприятии, выпускающем ПВО Iris-T
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