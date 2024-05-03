Как справедливо отметил премьер Словакии, это не её конфликт.

Когда президента Франции Эмманюэля Макрона в очередной раз пробивает на истерику, глядя на ситуацию в зоне боевых действий на Украине, он, словно заколдованный, забывает обо всём и начинает заявлять о готовности к отправке французских войск на Украину в случае, если Киев об этом попросит. Макрон даже смеет говорить за других представителей европейских стран, заявляя, что они якобы разделяют его мнение.

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С какой целью, кроме отвлечения внимания французов от бедственного положения в экономике Пятой республики, подобные тезисы позволяет себе озвучивать Макрон, совершенно непонятно: все руководители имеющих значение европейских стран вкупе с США уже заявили, что отправлять «своих парней» на Украину не станут. И вот, о том, что войска не будут отправлены на Украину, заявил и премьер-министр Словакии Роберт Фицо.

По словам главы словацкого правительства, Словакия не имеет отношения к этому конфликту, поскольку и у неё у самой нет перед Киевом никаких обязательств, да и сама Украина не является членом НАТО или какого бы то ни было единого союза/альянса со Словакией. Нога словацкого солдата, повторил Фицо, не переступит границу с Украиной.

Следует понимать, что если относительно поставок вооружений на Украину в НАТО какой-никакой консенсус всё же имеется, то вот напрямую вступать в конфликт с Россией там совершенно справедливо боятся: у западных функционеров в массе своей ещё хватает ума исключать подобные даже гипотетические возможности.