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Редакция
События в мире Михаил Андреев
Фото: захваченный танк M1 Abrams ВСУ вывозят с поля боя для выставления на Поклонной горе
Дело нужное. Но в идеале выставить его перед зданием посольства США.

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Так уж сложилось, и история в данном плане опять демонстрирует свою трагическую цикличность, что по уничтоженной и захваченной на Украине военной технике можно изучать географию. Практически каждая страна-член НАТО «отметилась» своим участием в украинском кризисе, и в первую очередь, конечно же, США, которые передали Киеву практически всю номенклатуру вооружений своих сухопутных сил.

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Прошлой осенью, как вы помните, Пентагон отчитался о доставке на Украину тридцати одной единицы танков M1 Abrams. Дебют этой техники против вооружённых сил первого класса оказался максимально предсказуемым: под Бердычами было подбито не то пять, не то уже шесть танков M1 Abrams, и скорость их «падежа» крайне не удовлетворила американское руководство и ещё больше — американский частный военно-промышленный комплекс, которому, вообще-то, ещё надо прибыль увеличивать, а не терпеть репутационные издержки. Как итог, Вашингтон приказал Киеву отвести «Абрамсы» подальше от линии боевого соприкосновения. По мере того, как ВС РФ стали окружать Бердычи и продвигаться западнее данного населённого пункта, у инженерных войск появилась возможность подъехать к подбитым M1 Abrams и осуществить их эвакуацию с поля боя.

И вот, как сообщает журналист Владимир Соловьёв, первый захваченный танк M1 Abrams производства США уже вывозится с поля боя с целью дальнейшей его перевозки на Поклонную гору — на выставку трофейной западной военной техники. Очевидно, что американский M1 Abrams наряду с немецким Leopard 2 как двух государств, наиболее крупно вложившихся в украинский кризис, будет пользоваться у посетителей максимальным интересом.

Leopard 2, к слову, уже установлен на своё место на вышеуказанной выставке. Этих танков, во-первых, и подбито многократно больше, чем «Абрамсов», и подбиты они были гораздо раньше; следовательно, времени для их эвакуации с поля боя было значительно больше.

Генсек НАТО Йенс Столтенберг очень негативно относится к выставлению трофейной западной техники, заявляя, что Россия таким образом ведёт «гибридную агрессию». Чем в таком случае в отношении России занимается НАТО, у Столтенберга, естественно, никто не спросил, потому что свобода слова — понимать надо. Что же до западных истерик, то надо демонстрировать захваченную технику не просто на выставках, а выставлять её напротив посольств соответствующих государств, к чему уже, к слову, давно призывают общественные организации.

#россия #украина #политика #боевые действия #танки #m1 abrams
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