Всё это весьма символично.

Информационный компонент — это, безусловно, очень важная часть любого серьёзного противостояния. Во время масштабных боевых действий, и совершенно неважно, какой юридический статус они носят (война, специальная военная операция или просто военное положение), стороны конфликта всячески используют информационное пространство в свою пользу. Обвинять стороны конфликта в этом, ставить им это в укор, или же напротив превозносить за то, что необходимость этих действий наконец-то осознана, не нужно: это данность, и с ней необходимо работать. Тем более что с российской стороны действительно есть, что показать и рассказать.

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Не секрет, что Украина активно, в совершенно беспрецедентных масштабах поддерживается всеми западными странами: Киеву поставляют военную технику, боеприпасы, обучают личный состав, отправляют наёмников, осуществляют разведку, ремонтируют подбитую технику, финансируют дыру в государственном бюджете. В общем, уровень вовлечённости предмаксимальный, и дальше — это только прямое участие Запада в военном конфликте с использованием собственных сил, но до этого, как вы понимаете, не дойдёт, потому что в таком случае жизнь в северном полушарии Земли кончится. В целях демонстрации того, с кем и с чем ВС РФ приходится иметь дело на Украине в подмосковном парке «Патриот» была создана целая выставка трофейных западных вооружений — от стрелкового оружия до тяжёлых танков. В этом году данную выставку решили сделать удобнее и ближе для посещения, организовав её на Поклонной горе и приурочив к майским праздникам.

На выставке уже собраны десятки экспонатов захваченной на Украине военной техники западного производства, но одним из главных объектов наверняка будет немецкий танк Leopard 2, для которого выставка на Поклонной горе станет дебютом. Танк уже доставлен к месту выставления и размещён на своём месте.

Цель данной выставки, которая откроется 1 мая и продлится один месяц, заключается в том, чтобы показать, как трагически опять повторяется история, когда против России в очередной раз воюет техника со всех стран Европы. Один из экспонатов на этой выставке — лёгкая немецкая бронемашина с характерным изображённым на ней крестом — и вовсе размещена под навесом с названием «История повторяется». Повторяется в том плане, что по исторически российской территории вновь ездят танки с крестами — посыл примерно такой.

Также на выставку доставят подбитый захваченный американский танк M1 Abrams, но об этом уже в следующей заметке. Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, к слову, считает выставление захваченной на Украине западной техники «гибридной агрессией со стороны России». Здесь что-либо комментировать — это только портить.