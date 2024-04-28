Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Редакция
События в мире Михаил Андреев
Захваченный на Украине немецкий танк Leopard 2 привезли в Москву на выставку на Поклонной горе
Всё это весьма символично.

реклама

Информационный компонент — это, безусловно, очень важная часть любого серьёзного противостояния. Во время масштабных боевых действий, и совершенно неважно, какой юридический статус они носят (война, специальная военная операция или просто военное положение), стороны конфликта всячески используют информационное пространство в свою пользу. Обвинять стороны конфликта в этом, ставить им это в укор, или же напротив превозносить за то, что необходимость этих действий наконец-то осознана, не нужно: это данность, и с ней необходимо работать. Тем более что с российской стороны действительно есть, что показать и рассказать.

реклама

Не секрет, что Украина активно, в совершенно беспрецедентных масштабах поддерживается всеми западными странами: Киеву поставляют военную технику, боеприпасы, обучают личный состав, отправляют наёмников, осуществляют разведку, ремонтируют подбитую технику, финансируют дыру в государственном бюджете. В общем, уровень вовлечённости предмаксимальный, и дальше — это только прямое участие Запада в военном конфликте с использованием собственных сил, но до этого, как вы понимаете, не дойдёт, потому что в таком случае жизнь в северном полушарии Земли кончится. В целях демонстрации того, с кем и с чем ВС РФ приходится иметь дело на Украине в подмосковном парке «Патриот» была создана целая выставка трофейных западных вооружений — от стрелкового оружия до тяжёлых танков. В этом году данную выставку решили сделать удобнее и ближе для посещения, организовав её на Поклонной горе и приурочив к майским праздникам.

На выставке уже собраны десятки экспонатов захваченной на Украине военной техники западного производства, но одним из главных объектов наверняка будет немецкий танк Leopard 2, для которого выставка на Поклонной горе станет дебютом. Танк уже доставлен к месту выставления и размещён на своём месте.

Цель данной выставки, которая откроется 1 мая и продлится один месяц, заключается в том, чтобы показать, как трагически опять повторяется история, когда против России в очередной раз воюет техника со всех стран Европы. Один из экспонатов на этой выставке — лёгкая немецкая бронемашина с характерным изображённым на ней крестом — и вовсе размещена под навесом с названием «История повторяется». Повторяется в том плане, что по исторически российской территории вновь ездят танки с крестами — посыл примерно такой.

Также на выставку доставят подбитый захваченный американский танк M1 Abrams, но об этом уже в следующей заметке. Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, к слову, считает выставление захваченной на Украине западной техники «гибридной агрессией со стороны России». Здесь что-либо комментировать — это только портить.

#россия #украина #политика #боевые действия #leopard 2
+
Написать комментарий (0)
Шольц исключил отправку немецких войск на Украину
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные статьи

Как понять, что пришло время переустановить Windows и почему это стоит делать регулярно
68
Обзор игры Half-Life 2: Lost Coast - Потерянное побережье
4
Собираем эконом-ПК для любителя Ведьмака 3 и Киберпанка 2077
95
ТОП-6 видеокарт для QuadHD-гейминга — рейтинг 2024 года
59
Стоит ли покупать ОЗУ DDR5-6400, и почему лучше потратить деньги на более мощную видеокарту
29
Производители видеокарт отказываются от продукции AMD – в чём причина, и при чём тут Дженсен Хуанг
253
Стыд Microsoft: сравниваем в лоб Xbox Game Pass и PlayStation Plus
7
"НАТО начинает вводить войска на Украину, а Россия стремится к победе" — говорит Стивен Брайен
8
Японская иена рухнула до нового 34-летнего минимума, несмотря на вербальные интервенции властей
4
В США создают истребитель 6-го поколения для прорыва ПВО и борьбы с китайским флотом
8

Сейчас обсуждают

ev_rus
13:58
Ты дебил? 7900 GRE даже в трассировке обходит всё семейство 4070
GeForce RTX 4070 Super возглавила список лучших игровых видеокарт по версии Tom's Hardware
УдалЁн
13:53
Zonax=ev_rus b=leshy=nvidia&intelхотетель=Китя=скиталец=зюстакс==Апшеронскиц скатер=deeema35=volk53=-егор Вот список ботов только с этой новости. Пздц. Наверное я просто ливну с этого ресурса.
Собираем эконом-ПК для любителя Ведьмака 3 и Киберпанка 2077
Orakul
13:50
"Начальник штаба проинформировал западную коалицию о том, что украинской армии срочно требуется больше боеприпасов, самолетов, ракет и других ресурсов." А начиналось с печенек доброй тётушки Нуланд. ...
Сырский получил разрешение использовать любые резервы для взятия ситуации под контроль
FelsheR-ZVZVZV
13:49
вот и я про то что кроме ав2 все остальное работает отлично. тот-же киберпанк на ультрах стабильные 60 фпс. Правда я только в тест в панке играл, а в самой игре дальше выбора цвета и длинны писек - пр...
ТОП-6 видеокарт для QuadHD-гейминга — рейтинг 2024 года
УдалЁн
13:44
Тогда получается что ты гей.
Собираем эконом-ПК для любителя Ведьмака 3 и Киберпанка 2077
Александр Пустовалов
13:43
7900 GRE кажется выгодной покупкой, пока не включишь трассировку лучей. Потом приходит осознание того, что инвестировал в овно
GeForce RTX 4070 Super возглавила список лучших игровых видеокарт по версии Tom's Hardware
УдалЁн
13:41
Автор звезданулся
Четвертое испытание звездолета IFT-4 компании SpaceX запланировано на май
tihonov.67
13:39
руки в крови по локоть...
США обвинили Китай в попытках вмешаться в грядущие президентские выборы
Скиталец
13:39
в аватаре круче. я играл в плаге
Собираем мощный игровой ПК 2024 года за 150 тысяч рублей для игр в QuadHD на ультра с RT (Апрель)
FelsheR-ZVZVZV
13:35
И как, хорошая продукция у них, а то друг навальненок всю подобную китайскую продукцию клеймит?
В России создадут промышленный кластер по производству подшипников
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем