Потому что это сделает страну вовлечённой в конфликт, и Шольц этого не хочет.

Западный обыватель сегодня так сильно запропагандирован средствами массовой дезинформации, что с охотой допускает любые, даже самые невероятные варианты развития событий в зоне украинского кризиса. Понять тех же немцев нетрудно: всего год назад им рассказывали про некомпетентную российскую армию, которая побежит, роняя тапки, при виде танков Leopard, а сегодня уже пугают чудовищно разросшимся российским военно-промышленным комплексом, наловчившейся за время боевых действий армией и, в целом, наличием всех средств для атаки страны (или даже группы стран) НАТО.

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Хотя такие средства у России, безусловно, имеются, но мало иметь возможность: надо иметь ещё и желание. А вот желания присоединять к РФ территории, которые не имеют никакого экономического смысла, а могут служить разве что буфером с блоком НАТО, у российского руководства совершенно правильно не имеется. На этом можно было бы закончить, но для немецкого взвинченного обывателя этот аргумент нерабочий, поэтому канцлеру ФРГ Олафу Шольцу с завидной регулярностью приходится успокаивать сограждан заявлениями о том, что никакой отправки немецких войск на Украину не случится.

По словам Шольца, это сделает Германию напрямую вовлечённой в войну, поэтому допустить этого нельзя. О чём Шольц умолчал, так это о том, что само по себе вовлечение Германии в войну с Россией его не сильно тревожит — его беспокоит только тот факт, что после этого вовлечения Германия останется только на картах, приобретённых до соответствующего момента. Проще говоря, не по Сеньке шапка. Да и самой Украине, по словам Зеленского, западные войска не нужны: Киев с удовольствием для оказания сопротивления российской специальной военной операции готов использовать украинский мобилизационный ресурс при поддержке западными вооружениями. И ещё называет это «хорошим решением».

В небольших, но всё же существенных количествах немецкие «наёмники» всё-таки присутствуют на Украине. В этом плане не нужно быть наивными и верить в то, что сложной немецкой военной техникой — теми же ЗРК IRIS-T — управляют украинские ПВОшники.