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Редакция
События в мире Михаил Андреев
Зеленский счёл хорошим решением, что украинцы воюют за интересы НАТО
Здесь, как говорится, всё настолько прекрасно, что и добавить нечего.

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Находясь в состоянии перманентной паники и истерики, президент Украины Владимир Зеленский, который через месяц перестанет быть легитимным, всё чаще позволяет себе вольности в высказываниях, которые явно не предусматривались сценарием. В частности, сегодня Зеленский, общаясь с журналисткой американского канала NBC, поблагодарил Палату представителей США за одобрение законопроекта о «помощи» Украине.

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Казалось бы, этого было полностью достаточно, долгие месяцы упрашиваний наконец-то принесли плоды, и пусть они ничего не изменят, но сам факт остаётся. Но Зеленский зачем-то отошёл от сценария и назвал «хорошим решением», что Украине приходится биться за чужие интересы.

«Американской армии не приходится воевать, защищая интересы НАТО, это делают украинцы. Цивилизованный мир только предоставляет оружие, и я думаю, что это хорошее решение», — выдал президент Украины, который, вообще-то, должен заботиться исключительно об интересах Украины, а не «цивилизованного мира». В интересы Украины терять государственность и вообще будущее ради вымышленного «ослабления» РФ совершенно не входит. Не забываем о том, что Украина не входит ни в НАТО, ни в ЕС, ни вообще в какой бы то ни было аффилированный с Западом блок или союз. От этого заявление Зеленского становится только ещё более циничным: воевать за чужие интересы, даже минимально не являясь их частью.

В этом заявлении, как говорится, всё прекрасно настолько, что и добавлять нечего. Напомним лишь, что из $61 миллиардов, одобренных Палатой представителей, лишь малая часть причитается непосредственно Украине — и то, в виде кредитов для поддержания на плаву украинской государственной машины. Остальные примерно $50 миллиардов пойдут на финансирование заказов в американском военно-промышленном комплексе. В основном будет финансироваться заполнение опустевших запасов военной техники и боеприпасов, демилитаризованных Армией России на Украине за два года предыдущих поставок.

#россия #украина #сша #политика #боевые действия #психиатрия
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