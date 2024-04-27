Судя по сводке МО РФ, Украина сама виновата в этих «праздниках». Незаконные обстрелы российской территории прекращать надо. Причём на корню.

Хотя большинство российских ракетных, беспилотных и бомбовых ударов остаются без громкого обсуждения в прессе, потому что наносятся они по объектам, расположенным вдали от населённых пунктов, но наносятся они регулярно и по несколько раз в сутки. Так, о том, что за период с 20 по 27 апреля ВС РФ нанесли 35 групповых ударов высокоточным оружием по очень чувствительным объектам на Украине, сообщило сегодня Минобороны России в рамках еженедельного отчёта о ходе проведения специальной военной операции.

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Из этого отчёта следует, что ВС РФ наносили групповые удары с использованием крылатых ракет морского и воздушного базирования, гиперзвуковыми аэробаллистическими комплексами «Кинжал» и беспилотниками, а целями были объекты энергетики Украины, предприятия оборонно-промышленного комплекса, железнодорожная инфраструктура, склады вооружений, топливохранилища, цеха по производству беспилотников и безэкипажных катеров, а также системы противовоздушной обороны.

Минобороны вновь из кожи вон лезет, чтобы отметить, что удары по чувствительным объектам на Украине, большая часть которых являются объектами двойного назначения (энергетика, транспортная инфраструктура, топливные базы), наносятся в качестве возмездия за попытки Киева наносить удары по российским объектам энергетики и промышленности. Напоминаем на всякий случай, что в юридических рамках этого конфликта, который Украина обозначила просто как военное положение на своей территории (контролируемой Киевом, естественно), ВСУ запрещено наносить удары по российской территории. Попытки, зачастую, к сожалению, удачные, эти удары осуществлять, с точки зрения международного права классифицируются как террористические, и с этим никто из имеющих значение участников международных отношений, в общем-то, и не спорит: даже США заявляют, что не поддерживают ударов ВСУ по российской территории.

Комментарий Минобороны же, хоть он и режет слух и взор тем, кто понимают, что «вынос» энергетической и транспортной инфраструктуры должен быть первоочередной задачей при ведении боевых действий, в реальности является просто оправданием нанесения невосполнимого ущерба украинской экономике в глазах дружественных России стран глобального Юга, которые крайне обеспокоены бесконечной эскалацией этого кризиса. Дескать, одно дело — наносить удары по энергетике просто из военных соображений, и другое — это осуществлять их в назидание за террористическую активность Киева. Все, кому надо, прекрасно понимают, что групповые и уж тем более массированные удары планируются сильно заранее. А вот зачем официальный Киев регулярно даёт Москве удобные поводы и оправдания — это уже вопрос к уровню подготовки киевского политического руководства к занимаемым должностям. Этот уровень, как вы понимаете, где-то в районе плинтуса.