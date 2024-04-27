К вопросу о том, почему сейчас по Украине наносится массированный ракетный удар.

Как мы уже отметили в предыдущем новостном материале о массированном ракетном ударе ВС РФ по объектам на Украине (предположительно, это объекты электрогенерации и топливно-энергетического комплекса), официальный Киев как не хотел, так и до сих пор не желает делать выводы из происходящего. А они простые: нанесение ударов ВСУ по каким бы то ни было объектам на территории России, военным или гражданским, запрещено рамками этого конфликта, являющегося для РФ специальной военной операцией, а для Украины — военным положением на подконтрольной ей территории. Как ни странно, но международное право ещё помнят в США, поэтому всячески призывают Киев прекратить заниматься тем, чем он занимается, поскольку удары возмездия ВС РФ будут на несколько порядков более мощными. Киев же в своём желании создавать громкие заголовки в западной прессе непреклонен.

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И вот, сегодня утром ВСУ осуществили атаку на нефтеперерабатывающий завод (НПЗ) в Славянске-на-Кубани в Краснодарском крае. В результате этой атаки, как сообщил глава Славянского района Роман Синяговский, была повреждена ректификационная колонна соответствующего НПЗ. По словам Синяговского, целью атак также был резервуарный парк НПЗ, но благодаря выстроенной системе защиты его повреждения удалось избежать. На данный момент возгорание ректификационной колонны уже ликвидировано.

Естественно, вывести НПЗ подобным ударом практически невозможно, поэтому в очередной раз ломаем голову над тем, зачем официальный Киев продолжает давать российскому политическому руководству формальный повод для «выноса» украинской энергосистемы, который можно безо всяких проблем транслировать в страны глобального Юга, которые, быть может, и крайне встревожены эскалацией этого кризиса, но спорить с тем, что наносить удары по российской инфраструктуре в юридических рамках данного конфликта нельзя, не станут.

Следует понимать, что Киев наносит ущерб отдельным цистернам с топливом или ректификационным колоннам, которые ремонтируются за несколько дней, а сам в ответ теряет электрогенерирующие мощности, которые приходится компенсировать импортом электроэнергии из Европы. Промышленность, тем более военная, в таких условиях работать не может, и ещё неизвестно, сколько раундов массированных ударов по энергосистеме Украины будет сыграно (сегодня был сыгран третий, о результатах которого узнаем ближе к обеду). Поведение Украины в высшей степени странное, но мы уже давно перестали искать в нём какую бы то ни было логику. Логика — она ведь «москальская» лженаука.