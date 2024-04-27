Это значит, что удары по энергетике Украины будут продолжены. Раз в Киеве не понимают по-хорошему, то по-плохому всегда успеется.

В течение некоторого времени после возобновления ВС РФ кампании по нанесению групповых и массированных ракетных ударов по объектам энергетики Украины казалось, что Киев усвоил урок и прекратил заниматься террором, обстреливая территорию России и пытаясь нанести ущерб российской энергетической инфраструктуре, не имея на то никакого права в международно-правовых рамках данного конфликта, который для Украины является просто военным положением, распространяющимся исключительно на её территорию.

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С точки зрения международного права, действия Киева подпадают под классификацию террористических, а за такие действия оппонента нужно демонстративно наказывать. Вот ВС РФ и наказывали. Но на этой неделе выяснилось, что на самом деле Украина урок не усвоила, а лишь накапливала беспилотные средства поражения. Сначала были частично успешные попытки ударов по нефтебазам в приграничных областях, а сегодня ночью был осуществлён масштабный удар с применением десятков беспилотников. Согласно сводке от Минобороны, только перехвачено и уничтожено было 68 (шестьдесят восемь) БПЛА, а сколько достигли своих целей (а они достигли), можно только догадываться.

В результате удара была повреждена ректификационная колонна на нефтеперерабатывающем заводе в Славянске-на-Кубани в Краснодарском крае. Это свидетельствует о том, что Киев не понимает причину и следствие российских ракетных ударов по энергосистеме Украины. Ну, а раз не понимают, значит, массированные и групповые удары должны продолжаться.

Как уже отметил в этом месяце президент России Владимир Путин, уничтожение энергосистемы Украины входит в общую концепцию демилитаризации страны, поскольку без энергии никакое собственное производство на Украине функционировать не в состоянии. При этом энергосистема даже после третьего раунда массированных ударов сохраняет целостность, и полного блэкаута не происходит. Достигается этот результат за счёт нескольких факторов: отказоустойчивой энергосистемы, спроектированной в советские времена с расчётом на ядерную войну, наличия атомной генерации, которая под удар не попадает и попадать не будет, а также импорта электроэнергии из Европы. Почему вопрос с импортом электроэнергии так и не решён российском оборонным ведомством — неизвестно.