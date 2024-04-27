Масштаб повреждений будет известен только из независимых источников.

Сегодня ночью, плавно переходя в утро, Вооружённые силы России осуществляли массированный удар по объектам энергетической инфраструктуры Украины. Поскольку поводов официальный Киев даёт с избытком, проявляя потрясающую неспособность извлекать уроки из происходящего, то дать этим ударам формальное обоснование перед дружественными странами глобального Юга у Москвы проблем не составит. Удар наносился в несколько волн (эшелонов), по объектам в разных областях Украины и с использованием разных средств поражения с разных направлений, то есть, носил статус массированного.

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Подробности удара должны появиться через несколько часов в отчёте Минобороны России о ходе ведения специальной военной операции, однако с украинской стороны информация уже поступает. Так, согласно сведениям украинской энергокомпании ДТЭК, управляющей украинскими тепловыми электростанциями (ТЭС), в ходе сегодняшнего удара были атакованы четыре ТЭС, на которых «серьёзно повреждено оборудование».

Согласно пресс-релизу ДТЭК, энергетики сейчас занимаются ликвидацией последствий удара. Фотографии компания не публикует, а почему — это уже вопрос для обсуждений. Из открытых источников известно, что в ходе сегодняшнего ракетного удара были поражены Бурштынская ТЭС, Криворожская ТЭС и Кураховская ТЭС. Какая четвёртая станция попала под удар, пока неясно. Необходимо понимать, что на Украине серьёзнейшим образом фильтруется информация, и то, что не надо, в Сеть не попадает.

Отметим лишь тот факт, что при своей массированности удар всё-таки был отнюдь не самым масштабным: по сведениям с украинской стороны, в ударе участвовали 34 ракетных средства поражения разных типов. Естественно, практически все из них (кроме гиперзвуковых «Кинжалов», и это уже прогресс в донесении Киевом правдивой информации) якобы были сбиты. Но что тогда «серьёзно повредило оборудование» аж четырёх ТЭС в разных областях, непонятно. Равно как и непонятно, зачем Киев постоянно плачется о нехватке систем ПВО, если наличествующего количества якобы хватает для почти полного отражения ударов. Искать логику в этих противоречащих друг другу заявлениях украинского руководства не стоит: её нет. Ясно одно: энергосистема всё также сохраняет целостность, и тотального блэкаута на Украине не происходит, иначе бы об этом было известно.