В этот раз обошлось без эшелона прорыва ПВО в лице дронов-камикадзе «Герань-2».

События последних дней показывают, что украинское политическое руководство не усвоило урок, из которого должно следовать, что наносить террористические с точки зрения международного права удары по объектам на территории России, не говоря уже о том, чтобы прибегать к ударам по мирным городам из неизбирательного оружия площадного действия, такого, как реактивные системы залпового огня, нельзя. За свои выходки Украина расплачивается энергетической инфраструктурой, промышленностью и экономикой, и вот, сегодня российское военное командование решило сыграть третий раунд.

реклама

Как сообщают украинские мониторинговые ресурсы, прямо в эти минуты по Украине наносится массированный ракетный удар с использованием крылатых ракет воздушного базирования, запускаемых со стратегических бомбардировщиков Ту-95МС и Ту-22М3. Сегодняшний удар по своей схеме отличается от предыдущих использованием новой тактики: как сообщают те же ресурсы, в этот раз ВС РФ не стали применять обязательный при любом массированном комбинированном воздушном ударе эшелон прорыва ПВО, коим у российской армии выступают дроны-камикадзе «Герань-2», а ударили сразу с моря крылатыми ракетами морского базирования «Калибр» и гиперзвуковыми аэробаллистическими ракетами «Кинжал». Дальше последовал второй эшелон, который и осуществляется в эти минуты, и в нём, по предварительным данным, снова используются гиперзвуковые «Кинжалы».

Согласно данным из публичных источников, удары, включая первичные несколько часов назад, уже были нанесены по объектам в Ивано-Франковской области, в Днепропетровске, Харькове, Кривом Роге. По предварительным данным, разрушен машинный зал Бурштынской ТЭС в Ивано-Франковской области — одной из самых мощных тепловых электростанций на Украине.

Масштаб повреждений, если украинским властям не удастся его замолчать, а это в случае серьёзного поражения электрогенерирующих мощностей сделать не получится, узнаем через несколько часов. Сводку от Минобороны России опубликуют традиционно ближе к обеду.