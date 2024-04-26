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Редакция
События в мире Михаил Андреев
МИД Китая назвал НАТО ответственным за украинский кризис
Китай снова выдал «базу».

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Читая западную прессу, освещающую события на Украине, может сложиться впечатление, что мир сошёл с ума и полностью перевернулся с ног на голову. На самом деле, здесь работают сразу два принципа: во-первых, западная информационная повестка всегда такой и была, а во-вторых, мы сталкиваемся с классической систематической ошибкой отбора, когда слишком большое внимание по привычке уделяется западной прессе и практически никакого — прессе глобального Юга. Возникает избыток одной точки зрения и неизбежные попытки экстраполировать её на всех остальных.

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В реальности, конечно же, всё работает не так. Страны глобального Юга, или, как их называют в российском политическом классе, страны «глобального/международного большинства», с первых дней трагических событий на Украине, начавшихся осенью 2013 года, прекрасно понимали, кто за ними стоит, кому это выгодно, и чем всё в конечном счёте закончится. Именно по этой причине, когда Россия начала на Украине свою специальную военную операцию, к незаконным антироссийским рестрикциям («санкциям») присоединились только находящиеся в своём информационном пузыре страны коллективного Запада, тогда как глобальный Юг продолжил активно сотрудничать с Россией, всячески помогая ей с экономической точки зрения.

Поскольку из стран глобального Юга суверенной сверхдержавой пока что является только Китай (Россия к глобальному Югу не относится, Россия — это глобальный Север, вместе с Северной Америкой и остальной Европой), то и комментарии он себе позволять может резкие и даже поучительные, параллельно отчитывая западных функционеров. В частности, сегодня МИД Китая назвал Североатлантический альянс ответственным за кризис на Украине.

По словам официального представителя китайского внешнеполитического ведомства Ван Вэньбиня, НАТО «несёт неснимаемую ответственность» за происходящее на Украине. Альянс, продолжил Вэньбинь, должен перестать перекладывать ответственность на других и сделать всё необходимое для того, чтобы добиться политического урегулирования сложившейся ситуации.

Соответствующий комментарий представитель МИД КНР сделал в ответ на призыв генсека НАТО к прекращению оказания Китаем поддержки России ради сохранения хороших отношений между Западом и Пекином. Как видим, для Пекина отношения с Москвой важнее, а требований с позиции начальника от коллективного Запада он больше не терпит. В конце концов, коллективный Запад должен понять, что он сегодня лишь бледная тень самого себя, как сильно бы ни пытались убедить себя в обратном западные функционеры, продолжающие верить, будто живут в 1980-х или в 1990-х.

#россия #украина #сша #политика #китай #боевые действия #нато #евросоюз
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