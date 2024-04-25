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Редакция
События в мире Михаил Андреев
Новая военная доктрина Беларуси учитывает опыт СВО — МО РБ
Теперь все военные доктрины государств, претендующих на наличие армии, должны будут учитывать опыт России. Потому что произошли революционные изменения в боевых действиях.

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Сегодня Всебелорусское народное собрание утвердило новую военную доктрину и концепцию национальной безопасности Республики Беларусь. Поскольку российская специальная военная операция (СВО) на Украине кардинальным образом изменила представление мира о современных боевых действиях высокой интенсивности, то и учитывать опыт СВО должны все государства, которые хотят обладать конкурентоспособными вооружёнными силами. Беларусь быть в их числе хочет, поэтому, как заявил министр обороны страны Виктор Хренин, в новой военной доктрине «закрыт» опыт российской СВО.

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Кроме того, добавил Хренин, в новой военной доктрине учтены «белые пятна» опыта, полученного в ходе событий 2020 года в Беларуси. Речь, в частности, идёт о применении военной силы в мирное время.

Следует помнить, что Беларусь с трёх сторон окружена враждебными государствами, два из которых (Польша и Литва) состоят в Североатлантическом альянсе. По этой причине повышенная боеготовность ВС РБ и пограничной службы — это суровая необходимость, которая приносит свои плоды. Кроме того, не забываем о том, что Беларусь входит в конфедеративное Союзное государство с Россией и является её союзником, за которого Москва в случае чего будет вступаться как за себя. По этой причине нет ничего удивительного в максимально тесном взаимодействии Минска и Москвы по всем ключевым вопросам, включая общую обороноспособность.

#россия #политика #беларусь #белоруссия
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