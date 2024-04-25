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Редакция
События в мире Михаил Андреев
КГБ Беларуси сообщило о предотвращении нанесения ударов БПЛА по объектам в Минске с территории Литвы
КГБ Беларуси сообщило о предотвращении нанесения ударов БПЛА по объектам в Минске с территории Литвы

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Белорусские спецслужбы провели ряд мероприятий, которые позволили предотвратить нанесение с территории Литвы ударов беспилотниками по объектам в Минске и его пригородах. Об этом заявил председатель КГБ Беларуси Иван Тертель. Кроме того, по словам Тертеля, спецслужбы за весь 2023-й и текущую часть 2024-го года пресекли свыше сорока каналов, по которым оружие и взрывчатые вещества перебрасывались с Украины в Беларусь.

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Вдаваться в подробности глава КГБ РБ не стал, отметив, что на данный момент это не представляется возможным. Ясно одно: Литва занимается провокациями, действуя по приказу сюзерена, и пытаясь стянуть часть российских и белорусских сил на своё направление, ослабив тем самым контроль границы с Украиной.

По крайней мере, именно такой вывод можно сделать из комментария Тертеля о том, что граница Беларуси с Украиной является «горячей точкой»: белорусские пограничники постоянно предотвращают попытки переброски на территорию РБ средств для осуществления террористических и диверсионных действий как в самой Беларуси, так и в России.

Является ли всё вышеперечисленное поводом для силового решения проблемы Прибалтики, вернее, её политического курса, понятное дело, вопрос дискуссионный. Пока что об этом говорить рано, но ситуация развивается очень стремительно, и зарекаться о чём бы то ни было — недальновидно.

#россия #украина #политика #беларусь #белоруссия #литва
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