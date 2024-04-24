Поэтому, дескать, обнищание граждан США ради финансирования конфликта на Украине — в интересах Вашингтона. Ну, Вашингтона, может, и да.

Сегодня президент США Джо Байден после очень демократичного и свободного, а, главное, полностью отражающего чаяния граждан Америки (это всё сарказм, если что) голосования Конгресса по выделению Украине огромного пакета «помощи» подписал соответствующий законопроект, тем самым дав старт его действию. Пентагон уже насобирал для Киева вооружений, боеприпасов и бронетехники на 1 миллиард долларов и готовится к скорейшей отправке. И вот, чтобы придать этому решению, принятому без согласования расходов на укрепление южной границы США, через которую в страну проникают миллионы нелегальных мигрантов ежегодно, некий важный характер, президент Байден (вернее, его спичрайтеры) не придумал ничего лучше, как включить заезженную пластинку про российскую угрозу.

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По словам главы американского государства, если Россия завершит конфликт на Украине своим триумфом, то она может атаковать страны НАТО, и в таком случае США придётся вступаться за них. Из тона Байдена следует, что США вступаться ни за кого не хотят, поэтому в интересах Америки сделать так, чтобы Украина продолжила сопротивляться. То, что выделяемый пакет «помощи» лишь затянет конфликт максимум до выборов президента в США и никак не изменит его конечного результата, а, скорее, даже наоборот — вынудит РФ поставить максимально жёсткие условия — Байдена совершенно не волнует.

Здесь что-то добавлять — только портить. К сожалению, украинское общество в массе своей до сих пор не понимает, что происходит, и какая роль Украины в этой геополитической игре за передел мира. Спойлер: совсем не ведущая. И даже не второго плана.