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Редакция
События в мире Михаил Андреев
Пентагон сообщил о выделении Украине крупного пакета военной помощи на 1 миллиард долларов
Законопроект о $61 миллиардах принят в Сенате и подписан Байденом. Требования Москвы для окончания конфликта станут ещё жёстче.

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Сегодня после по-демократичному оперативного и по-свободному единогласного одобрения Сенатом США законопроекта о выделении Украине пакета помощи на сумму в $61 миллиард, из которых $50 миллиардов пойдут на восстановление ранее уничтоженных в результате поставок на Украину запасов вооружений в США, соответствующий указ был подписан президентом Джо Байденом. И вот, как и было обещано, и как и следовало предполагать, пока американский военно-промышленный комплекс будет создавать новое вооружение и пилить миллиарды, Пентагон продолжит избавляться от завалявшихся вооружений и боеприпасов в пользу ВСУ.

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Так, сегодня американское оборонное ведомство сообщило о выделении Украине пятьдесят шестого транша военной помощи из наличных запасов Пентагона. В этот раз его общая сумма составит порядка одного миллиарда долларов, и в состав пакета войдут позиции, в которых Украина наиболее остро нуждается: артиллерийские снаряды, боеприпасы для ПВО, бронетехника и противотанковое оружие.

В общей сложности список (сколько единиц чего выделают, не уточняется) выглядит так:

  • противовоздушные ракеты RIM-7 и AIM-9M;
  • ракеты для ПЗРК Stinger;
  • стрелковое оружие и патроны для него, включая патроны калибра .50 (12,7 мм) для противодействия БПЛА;
  • дополнительные боеприпасы для РСЗО HIMARS;
  • артиллерийские снаряды калибра 155 мм, включая фугасные и кассетные;
  • артиллерийские снаряды калибра 105 мм;
  • миномётные мины калибра 60 мм;
  • БМП Bradley;
  • минозащищённые машины MRAP;
  • бронемашины HMMWV (Humvee);
  • транспортные машины;
  • тактические машины для буксирования и погрузки оборудования;
  • противотанковые ракеты TOW;
  • противотанковые системы Javelin и AT-7;
  • высокоточные воздушные боеприпасы (что бы это ни значило);
  • оборудование для поддержки аэродромов (видимо, в преддверии поставок истребителей F-16);
  • противотанковые мины;
  • противопехотные мины Claymore;
  • боеприпасы для расчистки заграждений;
  • приборы ночного видения;
  • запчасти, полевое оборудование, учебные боеприпасы, оборудование для техобслуживания, прочее вспомогательное оборудование.

Как видим, дело нешуточное. На миллиард долларов можно купить очень большое количество вышеуказанных средств. По этой причине необходимо сделать всё возможное, чтобы эти поставки даже не доехали до линии боевого соприкосновения. Для этого нанесение массированных ударов по энергосистеме Украины обязано быть продолжено, удары по местам складирования техники должны быть усилены. К сожалению, Запад находится в ловушке пропаганды, поэтому списывать Киев со счетов как минимум до президентских выборов в США в ноябре текущего года не станет.

Впрочем, тем жёстче будут условия, поставленные Россией по итогу окончания этого кризиса. Может статься, что международным признанием новых территориальных реалий, снятия всех незаконных санкций, полной компенсации нанесённого России западным оружием ущерба, а также формирования новой европейской архитектуры безопасности будет уже недостаточно, чтобы удовлетворить требования Москвы.

#россия #украина #сша #политика #боевые действия
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