Уже даже в США призывают прекратить заниматься террором, ведь ответка полетит в 20 раз более мощная и масштабная. Не понимают.

Когда аналитики говорят о том, что действующая украинская власть состоит из экстремистов, не нужно ходить далеко за примерами, чтобы понять, что это не просто термин, с помощью которого пытаются вызвать определённые негативные эмоции, но и вполне себе конкретное понятие. Экстремизм — это когда мир делится только на чёрное и белое, а в достижении поставленных целей не может быть никаких рамок. Нетрудно понять, что украинское политическое руководство именно так воспринимает мир, а в своих действиях, какими бредовыми бы они не были, оно совершенно не учитывает фактор того, насколько эти действия отвечают интересам украинского народа и государства в целом.

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Так, например, киевское руководство уже на протяжении нескольких месяцев санкционирует попытки ударов ВСУ по топливно-энергетической инфраструктуре России, пытаясь вызвать дефицит нефтепродуктов, рост цен на них, следом рост цен на всё, и, как следствие, повысить уровень недовольства внутри России. Происходящее есть террористические акты и классифицируется исключительно данным образом. Отрезвить Киев не способны ни призывы США к прекращению осуществления этой деятельности, ни массированные удары возмездия ВС РФ по объектам электрогенерации Украины, из-за которых стране уже приходится импортировать порядка 7 гигаватт электрической мощности из Европы.

И вот, сегодня ВСУ опять осуществили попытку нанесения удара беспилотниками самолётного типа сразу по нескольким общепризнанным российским регионам, что само по себе в рамках международного права в условиях отсутствия между государствами формальной войны является террором. Частично удар был успешным: в Смоленской области была поражена нефтебаза, и в данном случае не важно, ударил по ней беспилотник напрямую или же в дело вступил «новояз» об «обломках» после перехвата.

Отметим, что это далеко не первый террористический удар ВСУ по объектам российской инфраструктуры за последние две недели. Значит, массированные и групповые удары по энергосистеме Украины должны быть продолжены до тех пор, пока любой, даже минимальный промышленный потенциал страны, который сейчас работает в интересах армии, не будет полностью нейтрализован. В начале апреля президент России Владимир Путин заявил, что уничтожение электрогенерирующих мощностей на Украине входит в общую политику демилитаризации страны — как раз по причине обесточивания военной промышленности. С тех пор прошло две недели, и массированных ударов по энергосистеме Украины больше не наносилось.