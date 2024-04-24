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Редакция
События в мире Михаил Андреев
По делу о взяточничестве в особо крупном размере в Минобороны также арестован Сергей Бородин
Кому-то теперь придётся ездить не на курорты в Европе, а на «курорт» в Сибирь.

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Вчера вечером в Москве по делу о получении взятки в особо крупном размере был задержан замминистра обороны Тимур Иванов. Поскольку сигналы о преступной деятельности данного чиновника поступают совсем не первый раз, а её (деятельности) масштаб значителен, то, очевидно, в одиночку Иванов этим заниматься не мог: внутри МО РФ существует как минимум группа взяточников, и сведения на них собирались уже давно. И вот, сегодня утром стало известно, что Басманный районный суд Москвы арестовал второго фигуранта по делу о взяточничестве в особо крупном размере — отставного полковника Сергея Бородина.

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Согласно информации следствия, Бородин и Иванов находились в дружеских отношениях и вместе получали взятки при оказании подрядных и субподрядных работ по заказу Минобороны России. Понятно, что этими двумя персонажами дело (во всех смыслах) не ограничится, поскольку речь идёт о взяточничестве в особо крупном размере, а это, как вы понимаете, не шутки.

Напомним, что, согласно российскому уголовному Кодексу, под получение взятки в особо крупном размере подразумевает сумму минимум в 1 миллион рублей. Сколько денег на самом деле было получено в качестве взяток арестованными чиновниками и их подельниками, предстоит выяснить следствию. Наказание за взяточничество в особо крупном размере карается лишением свободы на срок до 15 лет. В зависимости, естественно, от суммы и от последствий, вызванных неэкономическим характером деятельности арестованных.

Конкретно Сергей Бородин уже становился фигурантом дела о преступных действиях, связанных с выполнением контрактов для Минобороны России. В 2022 году его задерживали по обвинению во взяточничестве в особо крупном размере в составе группы по предварительному сговору, но отпустили под домашний арест в результате того, что Бородин пошёл на сделку со следствием, тем самым упростив задачу правоохранителям. Видимо, не понял.

#россия #политика
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Замминистра обороны России Иванов задержан по подозрению в получении взятки в особо крупном размере
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