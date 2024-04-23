Сигналы о данном деятеле поступали неоднократно.

Следственный комитет России сообщил о задержании заместителя министра обороны России Тимура Иванова по подозрению в получении взятки в особо крупном размере (часть 6 статья 290 Уголовного Кодекса РФ). Как сообщило ведомство, министру обороны и президенту доложено о задержании Иванова.

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В Минобороны Иванов курировал жилищное и медицинское обеспечение ВС РФ, а также вопросы управления имуществом и расквартирования войск.

Напомним, что взяткой в особо крупном размере в УК РФ считается мздоимство на сумму от одного миллиона рублей.

Сигналы о том, что семья Иванова ведёт слишком роскошную жизнь, не соотносящуюся со статусом и официальными доходами, поступали неоднократно. Почему Следственный комитет обратил внимание на чиновника только сейчас, вопрос, что называется, со звёздочкой.