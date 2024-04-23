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Редакция
События в мире Михаил Андреев
Замминистра обороны России Иванов задержан по подозрению в получении взятки в особо крупном размере
Сигналы о данном деятеле поступали неоднократно.

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Следственный комитет России сообщил о задержании заместителя министра обороны России Тимура Иванова по подозрению в получении взятки в особо крупном размере (часть 6 статья 290 Уголовного Кодекса РФ). Как сообщило ведомство, министру обороны и президенту доложено о задержании Иванова.

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В Минобороны Иванов курировал жилищное и медицинское обеспечение ВС РФ, а также вопросы управления имуществом и расквартирования войск.

Напомним, что взяткой в особо крупном размере в УК РФ считается мздоимство на сумму от одного миллиона рублей.

Сигналы о том, что семья Иванова ведёт слишком роскошную жизнь, не соотносящуюся со статусом и официальными доходами, поступали неоднократно. Почему Следственный комитет обратил внимание на чиновника только сейчас, вопрос, что называется, со звёздочкой.

#россия #политика
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а ты гамаешь, хотя тоже нищ
5 причин, по которым я собираюсь поменять надежный SATA SSD объемом 1 ТБ на новый M.2 NVMe SSD
Windmark
22:37
Воруют там все , просто кому-то перешёл дорогу .
Замминистра обороны России Иванов задержан по подозрению в получении взятки в особо крупном размере
Nvidia&Intel Hater
22:37
ты там можешь ток апскейлеры включать что я не делаю.вот все твои ядра хваленые.моя дерет в нативе твою аж свист стоит.просто напихивает ей во все места.
Сколько памяти должно быть у игровой видеокарты, и хватит ли сегодня 12 Гб для разрешения 2К и 4К
ev_rus
22:35
Самсунги 980\980про, по 1тб, надежно (по всем статам сервисов давно), быстро, температура не больше 50 гр.
5 причин, по которым я собираюсь поменять надежный SATA SSD объемом 1 ТБ на новый M.2 NVMe SSD
sidreshot
22:29
Удивительно, что автор указал PS5 и Nintendo Switch в качестве примера. А какие там ОС взяты за основу?
Почему Linux не для игр на примере игры Forward to the Sky
sidreshot
22:27
Только что проверил. Автор - ПИЗДАБОЛ. Если он будет отрицать я напишу статью с фактами. FPS выше, я не знаю где он там порезал производительность себе. Правда я использовал Lutris.
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Скиталец
22:19
ого ты нищ. чё не гамаешь чтоли?
5 причин, по которым я собираюсь поменять надежный SATA SSD объемом 1 ТБ на новый M.2 NVMe SSD
Акация
22:18
Ты дурачек, псп и объем разные вещи. Свали нуб.
Сколько памяти должно быть у игровой видеокарты, и хватит ли сегодня 12 Гб для разрешения 2К и 4К
Артём Николаев
22:14
Нармальна!
5 причин, по которым я собираюсь поменять надежный SATA SSD объемом 1 ТБ на новый M.2 NVMe SSD
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