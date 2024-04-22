Блажен, как говорится, кто верует.

Одобренный на выходных в Палате представителей США законопроект о выделении «помощи» Украине, из которой до самой Украины дойдут только крохи, а остальное пойдёт на восполнение уже утраченных Вашингтоном за время прошлых поставок запасов военной техники, безусловно, подбодрило европейских и натовских функционеров. На фоне чудовищного с украинской и западной точек зрения положения на линии боевого соприкосновения засияла новая надежда на чудо — на то, что $61 миллиард каким-то волшебным образом сделает то, что раньше не смогли сделать, по разным оценкам, от $200 до $250 миллиардов, влитых в Украину.

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И вот, надеждами на лучшее (с западной, понятное дело, точки зрения) поделился с телеканалом MSNBC генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг. Звучат его заявления, впрочем, уже совсем не так однозначно и уверенно, как это было условных год—полтора назад. Сами судите: по словам Столтенберга, задержка в выделении военной помощи Украине «имела реальные последствия» в лице многомесячного превосходства ВС РФ в боеприпасах, однако США «ещё не опоздали» с данным решением.

Чего Столтенберг не уточняет, так это того, что преимущество в огневой мощи, и уж тем более в артиллерийских боеприпасах, которые коллективный Запад вообще уже забыл, как производить, у ВС РФ было всегда — на всех без исключения этапах этого конфликта. В отсутствие американской поддержки этот разрыв разве что стал более наглядным.

Тревога в западном обществе касательно постоянной эскалации украинского кризиса, которая может вылиться в прямой конфликт между НАТО и Россией, в результате которого в северном полушарии Земли начнётся Fallout IRL, сохраняется. На этом фоне генсек НАТО всё же решил успокоить золотой миллиард, заявив, что Альянс не собирается отправлять на Украину свои военные силы. Собственно, зачем, если сама Украина об этом не просит (а если попросит, ей быстро укажут её место) и с большим удовольствием сражается за чужие интересы, как это несколько часов назад, не подумав над словами, заявил президент Украины Владимир Зеленский.