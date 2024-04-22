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Редакция
События в мире Михаил Андреев
Генсек НАТО верит, что США «ещё не опоздали» с военной помощью Украине
Блажен, как говорится, кто верует.

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Одобренный на выходных в Палате представителей США законопроект о выделении «помощи» Украине, из которой до самой Украины дойдут только крохи, а остальное пойдёт на восполнение уже утраченных Вашингтоном за время прошлых поставок запасов военной техники, безусловно, подбодрило европейских и натовских функционеров. На фоне чудовищного с украинской и западной точек зрения положения на линии боевого соприкосновения засияла новая надежда на чудо — на то, что $61 миллиард каким-то волшебным образом сделает то, что раньше не смогли сделать, по разным оценкам, от $200 до $250 миллиардов, влитых в Украину.

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И вот, надеждами на лучшее (с западной, понятное дело, точки зрения) поделился с телеканалом MSNBC генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг. Звучат его заявления, впрочем, уже совсем не так однозначно и уверенно, как это было условных год—полтора назад. Сами судите: по словам Столтенберга, задержка в выделении военной помощи Украине «имела реальные последствия» в лице многомесячного превосходства ВС РФ в боеприпасах, однако США «ещё не опоздали» с данным решением.

Чего Столтенберг не уточняет, так это того, что преимущество в огневой мощи, и уж тем более в артиллерийских боеприпасах, которые коллективный Запад вообще уже забыл, как производить, у ВС РФ было всегда — на всех без исключения этапах этого конфликта. В отсутствие американской поддержки этот разрыв разве что стал более наглядным.

Тревога в западном обществе касательно постоянной эскалации украинского кризиса, которая может вылиться в прямой конфликт между НАТО и Россией, в результате которого в северном полушарии Земли начнётся Fallout IRL, сохраняется. На этом фоне генсек НАТО всё же решил успокоить золотой миллиард, заявив, что Альянс не собирается отправлять на Украину свои военные силы. Собственно, зачем, если сама Украина об этом не просит (а если попросит, ей быстро укажут её место) и с большим удовольствием сражается за чужие интересы, как это несколько часов назад, не подумав над словами, заявил президент Украины Владимир Зеленский.

#россия #украина #сша #политика #боевые действия #нато
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Украинские энергетики собираются «каннибализировать» оборудование с закрытых электростанций в Германии и Литве
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ev_rus
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Забудь ты уже натив свой и Амд как страшный сон. Чтобы через год-два не оказаться на обочине современной игровой графы. Хотя какие, уже года три и пару поколений карт вы безвозвратно отстали. Во всех ...
Почему NVIDIA выпускает лучшие видеокарты на рынке, а продукцию AMD почти никто не покупает
Nvidia&Intel Hater
00:29
на тебя постаревшего похож.Картинка из будущего.Ток там будет -лучи !! сам лучии!
Почему NVIDIA выпускает лучшие видеокарты на рынке, а продукцию AMD почти никто не покупает
ev_rus
00:27
А X и Инсту гражданам не запрещали, сам Песков даже интервью давал. Не переживай. Инсту например блокирнули на уровне государства, как ответку.
Почему NVIDIA выпускает лучшие видеокарты на рынке, а продукцию AMD почти никто не покупает
Ашот Карабас
00:23
преиод полураспада 4,5 миллиарда лет, адьфа-активность исчезающе мала 12,5 килобеккерелей/грамм, угольная пыль более альфа-радиоактивна.
РФ восстанавливает выпуск жемчужины советского двигателестроения – ГТД-1250 и явит сотню-другую Т-80
Nvidia&Intel Hater
00:23
ожидаемо про гребаную мыловарню речь завел -кто бы сомневался.Когда в нативе не пизды не тянет у зеленожопых сразу мыловарня возникает.Это насмколько упоротым надо быть .чтобы радоватся тому .что у не...
Почему NVIDIA выпускает лучшие видеокарты на рынке, а продукцию AMD почти никто не покупает
ev_rus
00:22
Да чемоданчик имею от НВ, все просто, профессионально ) Ты то сам видно для каких фантазий бабских на лавочке сюда приходишь ) Я в отличие от тебя тематику сайта этого как бы не забыл и больше вообще...
Почему NVIDIA выпускает лучшие видеокарты на рынке, а продукцию AMD почти никто не покупает
Nvidia&Intel Hater
00:21
чуть больше чем нужно,то есть косвенно признал что пластилин там везде,ток сорта говна ,тфу пластилина -разные.Хоть правду сказал
Почему NVIDIA выпускает лучшие видеокарты на рынке, а продукцию AMD почти никто не покупает
Shteger
00:18
активов в сшп - 5 миллиардов. и никто ничего пока что не конфискует. закон лишь наделяет президента такой возможностью
В США одобрили законопроект о конфискации активов РФ в пользу Украины
Nvidia&Intel Hater
00:16
Ты приходишь сюда получить порцию ссанины на свой еблет -ибо уже не можешь без этого.и вообще -какого куя тебя волнует продукция амд ?? тебя анально лиза су отстрапонила что ли ,что тебе пидарку тепер...
Почему NVIDIA выпускает лучшие видеокарты на рынке, а продукцию AMD почти никто не покупает
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