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Редакция
События в мире Михаил Андреев
Медведев пожелал Соединённым Штатам погрузиться в новую гражданскую войну
Не рой яму другому. Хоть и заслужили.

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Зампред Совета безопасности России Дмитрий Медведев, который помимо выполнения своих прямых обязанностей нашёл себя в роли одного из главных российских политических блогеров в стиле «турбоястреб», естественно, не мог пройти мимо только что принятого Палатой представителей США законопроекта о выделении на «помощь» Украине $61 миллиарда.

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По словам Медведева, неожиданностью принятие этого законопроекта нижней палатой американского парламента не стало. Произошедшее зампред Совбеза России назвал финансированием максимального увеличения числа жертв украинского кризиса, а также продолжения, по сути, гражданской войны между единым народом.

Выделенные Штатами $61 млрд не изменят вектора движения этого конфликта, считает Медведев. Что до финансирующих Украину Соединённых Штатов, то политик пожелал им «как можно быстрее самим погрузиться в новую гражданскую войну», которая на этот раз будет «кардинально» отличаться от Гражданской войны в США в XIX веке, и итогом которой должен стать распад американского государства.

Хотя из уст представителя российской власти подобные заявления звучат крайне неприглядно — в конце концов, за последние 107 лет именно Россия дважды распалась с катастрофическими для себя последствиями — однако следует помнить, что, согласно опросам граждан США, значительная их часть верит в то, что конфликта, подобного тому, что можно назвать гражданской войной, Граду на холме не избежать. Слишком велики противоречия, слишком действующей администрации США индифферентны внутренние проблемы государства, и слишком сильны механизмы репрессий по отношению к тем, кто смеет озвучивать иное мнение. В одном Медведев прав: пока политика США остаётся прежней, спокойствия в мире не будет, а измениться она может разве что в случае колоссальных изменений сродни революционным.

Что до пакета «помощи» Украине, то львиная его доля пойдёт на финансирование американской военной промышленности: на восстановление запасов, истощённых в ходе предыдущих поставок техники и боеприпасов Украине, а также на выполнение новых заказов с целью последующей передачи Киеву. Есть ли у Киева на это время — опять же, вопрос уже приближающийся к риторическому. Теперь законопроект должен пройти через голосование в Сенате (проголосуют за принятие — сто процентов), а затем пойдёт на подпись президенту США.

#россия #украина #сша #политика #боевые действия
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