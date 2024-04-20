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Редакция
События в мире Михаил Андреев
Фото: пылающий МиГ-29 ВС ВСУ на аэродроме в Днепропетровской области после накрытия «Искандером»
Авиационная техника ВСУ «выносится» уже 26 месяцев. К вопросу о том, почему начали СВО.

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Военный аэродром «Авиаторское» в Днепропетровской области Украины далеко не первый раз становится объектом удара российскими средствами поражения. На этой неделе на данном аэродроме уже накрыли три истребителя МиГ-29 и четыре военно-транспортных самолёта Ан-26, и вот, сегодня решили добрать то, что не успели прихватить в первый раз.

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В результате удара ракетой оперативно-тактического ракетного комплекса «Искандер-М» был поражён, а впоследствии полностью сгорел ещё один МиГ-29 Воздушных сил ВСУ. Горел очень красочно, так что нелепые отмазки украинской прессы о «макетах», мягко говоря, будут высмеяны.

Следует помнить, что во время СССР именно на территории того, что сейчас называется Украиной, располагались основные военные аэродромы, поскольку это был западный фланг всего государства, и уровень его насыщения авиацией и системами ПВО зашкаливал. После распада СССР всё это осталось Украине, а не было возвращено законному владельцу — РФ. К вопросу о том, почему именно начало активного освоения Североатлантическим альянсом территории независимой Украины (не Прибалтики с суммарным населением меньше Петербурга, а именно Украины) стало для РФ той самой красной линией, после пересечения которой началась специальная военная операция, имеющая целью полное уничтожение военного потенциала Украины.

#россия #украина #политика #боевые действия #миг-29
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