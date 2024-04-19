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Редакция
События в мире Михаил Андреев
Ударом по аэродрому базирования ВС ВСУ уничтожены три МиГ-29 и четыре Ан-26 — МО РФ
Вчерашняя информация в соцсетях подтверждена официально.

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Вчера вечером в Сети в тематических группах в социальных сетях появилась информация с видеоподтверждением нанесения крупного удара по одному из аэродромов базирования Воздушных сил ВСУ. Удар наносился кассетной боевой частью, и в его результате были как минимум очень сильно повреждены сразу три истребителя МиГ-29 и четыре военно-транспортных самолёта Ан-26. И вот, сегодня в рамках отчёта о ходе ведения специальной военной операции Минобороны России подтвердило данную информацию.

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МО РФ не стало вдаваться в подробности того, какое оружие применялось для нанесения удара, а также какой конкретно аэродром под него попал. Несмотря на то, что удалось разово сорвать такой большой куш, в сводке Минобороны эта информация просто идёт в составе пункта о результатах работы ракетных войск, артиллерии и операторов БПЛА.

Хоть комментария МО РФ по этому поводу нет, но из кадров нетрудно прийти к выводу, что для удара применялись кассетные боеприпасы с поражающими элементами. Красивых взрывов не было, но поражающие элементы наверняка нанесли самолётам повреждения, несовместимые с их дальнейшей эксплуатацией при отсутствии у Киева возможностей для их ремонта.

Следует помнить, что потери авиации для Украины невосполнимы: возмещались они только поставками оставшихся после развала Варшавского договора в странах Восточной Европы советских самолётов и вертолётов, но и эти запасы, как вы понимаете, не бесконечны. К сожалению, Киев не согласился на мирную демилитаризацию, когда военный потенциал Украины уничтожался бы в рамках договора под присмотром российских специалистов, а решил пойти по плохому варианту развития событий: демилитаризация теперь происходит методом физического воздействия средствами поражения.

#россия #украина #политика #боевые действия #авиация
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ВС РФ за неделю нанесли 34 групповых удара по энергосистеме, ВПК, арсеналам, хранилищам топлива и железнодорожной инфраструктуре Украины
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