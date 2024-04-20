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Редакция
События в мире Михаил Андреев
Блинкен допустил, что может стать слишком поздно выделять Украине помощь
Поэтому Конгресс должен проголосовать за $61 миллиард Украине уже на этой неделе. В чём тут логика, спрашивайте у Блинкена, мы не знаем.

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Неоконсервативный политический класс в США словно огромный клещ вцепился в Украину, не желая отцепляться и продолжая заражать её энцефалитом. Казалось бы, все всё уже поняли — ради сохранности Украины как государства надо не завтра, не сегодня, а ещё вчера садиться за стол переговоров и вырабатывать хоть какое-то решение, которое позволит сохранить коллективному Западу хоть минимальную часть лица. Но неоконы потому и неоконы, что на их селекторе трансмиссии отсутствует положение «R». Вместо того, чтобы сохранить синицу в руках, Запад сам пытается гнаться за взмывающим в небо журавлём, и Украину за собой подгоняет.

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Вот и госсекретарь США Энтони Блинкен призвал Конгресс проголосовать за законопроект о выделении Украине помощи, поскольку время стремительно уходит, и если продолжать мариновать этот законопроект, то может случиться так, что выделять помощь Украине будет уже слишком поздно.

Почему не поздно сейчас, Блинкен уточнять не стал. Важно понимать, что всё это не более чем нарратив, информационная повестка. Нельзя просто так взять и начать говорить правду, два года обманывая и политиков, и, в конце концов, простых граждан, которые почему-то должны спокойно наблюдать за тем, как сотни миллиардов долларов уплывают в неизвестное им государство вместо того, чтобы расходоваться на решение внутренних проблем Соединённых Штатов.

На этот аргумент у Блинкена, впрочем, есть контраргумент: большая часть средств, которые формально характеризуются как «помощь Украине», на деле является заказами у военно-промышленного комплекса. Проще говоря, этот законопроект в первую очередь даёт работу военным концернам и их сотрудникам. А тут опять и про охрану границы на юге США забыли, и про миграционный кризис, и про всё подряд, лишь бы держать Киев на плаву хотя бы до выборов, когда суровая жизненная реальность свалится уже на нового президента США, коим, скорее всего, будет уже не Джо Байден.

#россия #украина #сша #политика #боевые действия
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