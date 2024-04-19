Украина так до сих пор и не поняла, какую роль играет в этом геополитическом противостоянии сверхдержав.

Главная трагедия конфликта на Украине в том, что Киев сражается за чужие интересы против своих собственных интересов, мня своими интересами чужие. Позитивного для Украины завершения этого конфликта уже не может быть даже в теории, а на практике с каждым днём ситуация становится всё хуже и хуже. Отказываясь понимать объективную реальность и принимать суверенные решения, киевское руководство продолжает сопротивление и с удовольствием принимает западные поставки вооружений, за которые впоследствии придётся расплачиваться десятилетиями, если не столетиями (при учёте-то украинского ВВП).

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Особенно печально на это всё смотреть, регулярно читая и слушая заявления западных функционеров о том, что данный конфликт выгоден Западу с точки зрения «ослабления» России, поскольку в нём не гибнет ни один (естественно, официально) военнослужащий армий США, Германии, Франции и других западных стран. Не скрывают своих идей и в Вашингтоне. Так, государственный секретарь США Энтони Блинкен прямым текстом заявил, что поставки вооружений Украине, в том числе те, которые, гипотетически, могут быть согласованы на этой неделе в рамках голосования в Палате представителей, а затем в Сенате, являются инвестицией непосредственно в Соединённые Штаты.

Блинкен добавил, что развивая военную промышленность, а именно на это пойдёт львиная доля денег из законопроекта о помощи Украине, правительство США создаёт «хорошие рабочие места в США».

Всё это можно описать как вопиющий цинизм, но надо отдать должное Блинкену: он хотя бы говорит правду. Её только должны наконец-то услышать граждане Украины, которые в основном до сих пор пребывают в иллюзиях и не осознают, что Украина лишь шахматная доска (даже не пешка) этой сверхдержавной партии.